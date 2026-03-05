Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом

Извор:
Турско Министарство националне одбране саопштило је данас поводом инцидента са балистичком ракетом испаљеном из Ирана, да Анкара задржава право да одговори на "непријатељске акције", без обзира на њихово поријекло и да прати развој догађаја у "тјесној" координацији са НАТО-ом и другим савезницима.
Портпарол тог министарства, контраадмирал Зеки Актурк, рекао је да је ракета, која је прешла ирачки и сиријски ваздушни простор и кретала се ка Турској, пресретнута и да су је неутралисали елементи НАТО противваздушне и ракетне одбране распоређени у источном Медитерану, пренијела је Анадолија.
Према његовим ријечима, дио који је пао у округу Дортјол у провинцији Хатај потицао је од муниције противваздушне одбране коришћене током пресретања, као и да у инциденту није било жртава нити повријеђених.
"Након неутрализације пријетње, утврђено је да је дио који је пао у округу Дортјол у Хатају припадао муницији противваздушне одбране која је коришћена као дио операције пресретања, а у инциденту није било жртава нити повријеђених. Турска одржава своју посвећеност и капацитет да обезбиједи безбједност својих грађана и ваздушног простора на највишем нивоу и наставља свој одговорни приступ дајући приоритет очувању регионалног мира и стабилности", рекао је Актурк.
Ресорно министарство је навело и да нема нагомилавања нити неуобичајених активности на турско-иранској граници упркос сукобу између Ирана, Израела и САД, као и да су појачане мјере безбједности дуж свих граница.
Демантоване су и тврдње о масовним миграцијама из Ирана ка Турској, уз оцјену да такви наводи на друштвеним мрежама не одражавају стварно стање.
"Безбједност наше границе је обезбијеђена 24/7, непрекидно, уз разумијевање да је 'граница свијета', уз најинтензивнију технологију, најефикасније и фазне мјере у историји Републике, како би се заштитиле наше границе, спријечили илегални прелази и спријечиле терористичке активности", истакао је Актурк.
Турска је поновила позив на хитан прекид сукоба у региону и рјешавање спорова дијалогом и дипломатијом.
Министарство националне одбране је такође истакло да Анкара "помно" прати активности терористичке организације ПЈАК у Ирану, наводећи да такве структуре подстичу етнички сепаратизам и угрожавају регионалну стабилност.
