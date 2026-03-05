Logo
Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом

Извор:

Анадолија

05.03.2026

12:18

Огласила се Турска након инцидента са балистичком ракетом
Фото: pexels/ Engin Akyurt

Турско Министарство националне одбране саопштило је данас поводом инцидента са балистичком ракетом испаљеном из Ирана, да Анкара задржава право да одговори на "непријатељске акције", без обзира на њихово поријекло и да прати развој догађаја у "тјесној" координацији са НАТО-ом и другим савезницима.

Портпарол тог министарства, контраадмирал Зеки Актурк, рекао је да је ракета, која је прешла ирачки и сиријски ваздушни простор и кретала се ка Турској, пресретнута и да су је неутралисали елементи НАТО противваздушне и ракетне одбране распоређени у источном Медитерану, пренијела је Анадолија.

Према његовим ријечима, дио који је пао у округу Дортјол у провинцији Хатај потицао је од муниције противваздушне одбране коришћене током пресретања, као и да у инциденту није било жртава нити повријеђених.

"Након неутрализације пријетње, утврђено је да је дио који је пао у округу Дортјол у Хатају припадао муницији противваздушне одбране која је коришћена као дио операције пресретања, а у инциденту није било жртава нити повријеђених. Турска одржава своју посвећеност и капацитет да обезбиједи безбједност својих грађана и ваздушног простора на највишем нивоу и наставља свој одговорни приступ дајући приоритет очувању регионалног мира и стабилности", рекао је Актурк.

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Позив Русима да се уздрже од путовања на Косово

Ресорно министарство је навело и да нема нагомилавања нити неуобичајених активности на турско-иранској граници упркос сукобу између Ирана, Израела и САД, као и да су појачане мјере безбједности дуж свих граница.

Демантоване су и тврдње о масовним миграцијама из Ирана ка Турској, уз оцјену да такви наводи на друштвеним мрежама не одражавају стварно стање.

"Безбједност наше границе је обезбијеђена 24/7, непрекидно, уз разумијевање да је 'граница свијета', уз најинтензивнију технологију, најефикасније и фазне мјере у историји Републике, како би се заштитиле наше границе, спријечили илегални прелази и спријечиле терористичке активности", истакао је Актурк.

Туча кошаркашица

Кошарка

Незапамћена туча кошаркашица, судија најгоре прошла

Турска је поновила позив на хитан прекид сукоба у региону и рјешавање спорова дијалогом и дипломатијом.

Министарство националне одбране је такође истакло да Анкара "помно" прати активности терористичке организације ПЈАК у Ирану, наводећи да такве структуре подстичу етнички сепаратизам и угрожавају регионалну стабилност.

