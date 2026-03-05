Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

Аутор:АТВ
Трећег марта 1938. свијет се заувијек промијенио.
Тог дана су амерички бушачи у источној Саудијској Арабији код Дамама у бушотини број 7 пронашли нафту и оно што је до тога тренутка, готово три године, изгледало као ризичан и неуносан истраживачки подухват, постало је откриће које ће промијенити економску карту свијета.
У то вријеме Саудијска Арабија била је сиромашно пустињско краљевство чија се привреда ослањала на ходочашћа, скромну трговину и пољопривреду.
Откриће нафте покренуло је брзу трансформацију: караванске путеве замијенили су нафтоводи, луке и рафинерије, а држава је у неколико деценија постала енергетска сила.
До средине 20. вијека нафта је чинила више од 90 одсто државних прихода, а нафта је промијенила и глобалну политику.
Краљевство је изградило стратешке односе са Западом и Азијом, док је унутар земље модернизација донијела образовање, здравствену његу и развој градова – али и друштвене напетости.
Бушење у Дамаму започело је 1935, а почетком марта 1938. на дубини од 1440 метара бушотина број 7 почела је производити комерцијалне количине нафте - више од 3810 барела дневно до краја мјесеца.
Ова бушотина на Џабал Дахрану била је активна до 1982. године, до када је дала више од 32 милиона барела. Постала је симбол развоја компаније Сауди Арамко и почетка саудијске нафтне индустрије.
Изградња Трансарапског нафтовода (Таплајн) започела је 1947. године, под руководством америчке компаније Бехтел.
Дуг 1213 километара, повезивао је саудијска нафтна поља с медитеранском луком Сидон. Таплајн је деценијама био кључна енергетска рута и прво службено регистровано мјесто индустријске баштине у Краљевству.
