Logo
Large banner

Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

Аутор:

АТВ

05.03.2026

11:47

Коментари:

0
Мартовски дан који је промијенио цијели свијет

Трећег марта 1938. свијет се заувијек промијенио.

Тог дана су амерички бушачи у источној Саудијској Арабији код Дамама у бушотини број 7 пронашли нафту и оно што је до тога тренутка, готово три године, изгледало као ризичан и неуносан истраживачки подухват, постало је откриће које ће промијенити економску карту свијета.

Канцеларија, посао

Економија

Банка направила радикалан рез: Чак 2.500 запослених добило отказ

У то вријеме Саудијска Арабија била је сиромашно пустињско краљевство чија се привреда ослањала на ходочашћа, скромну трговину и пољопривреду.

Откриће нафте покренуло је брзу трансформацију: караванске путеве замијенили су нафтоводи, луке и рафинерије, а држава је у неколико деценија постала енергетска сила.

Бушење које је све промијенило

До средине 20. вијека нафта је чинила више од 90 одсто државних прихода, а нафта је промијенила и глобалну политику.

Краљевство је изградило стратешке односе са Западом и Азијом, док је унутар земље модернизација донијела образовање, здравствену његу и развој градова – али и друштвене напетости.

horoskop

Занимљивости

Мучи их носталгија: Хороскопски знакови који романтизирају прошлост

Бушење у Дамаму започело је 1935, а почетком марта 1938. на дубини од 1440 метара бушотина број 7 почела је производити комерцијалне количине нафте - више од 3810 барела дневно до краја мјесеца.

Ова бушотина на Џабал Дахрану била је активна до 1982. године, до када је дала више од 32 милиона барела. Постала је симбол развоја компаније Сауди Арамко и почетка саудијске нафтне индустрије.

Затвор

Остали спортови

Монструм: Чувени спортиста силовао дјевојку, убио је па закопао

Изградња Трансарапског нафтовода (Таплајн) започела је 1947. године, под руководством америчке компаније Бехтел.

Дуг 1213 километара, повезивао је саудијска нафтна поља с медитеранском луком Сидон. Таплајн је деценијама био кључна енергетска рута и прво службено регистровано мјесто индустријске баштине у Краљевству.

(Пункуфер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

Saudijska Arabija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ронилац

Свијет

Јутарње пливање претворило се у кошмар: Морски пас напао рониоце

1 ч

0
Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

Свијет

Ђокић за АТВ: Више од 1.000 држављана БиХ се пријавило за евакуацију из Емирата

1 ч

0
Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Споразуми из Енкориџа полазна тачка за преговоре о Украјини

2 ч

0
Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

Свијет

Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner