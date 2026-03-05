Logo
Large banner

Лавров: Споразуми из Енкориџа полазна тачка за преговоре о Украјини

Извор:

СРНА

05.03.2026

10:48

Коментари:

0
Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Москва види споразуме постигнуте са САД у Енкоричу као полазну тачку за преговоре о проналажењу рјешења за ситуацију у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Полазимо од онога што нам је понуђено у Енкориџу и то смо прихватили. За нас је то главно у преговорима са америчком страном", рекао је Лавров.

кокоши

Регион

Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

Он је додао да је Русија привржена договорима постигнутим у Енкориџу, али да дух тог самита са САД "полако нестаје", иако је атмосфера током разговора била позитивна.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

pregovori

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

Регион

Узбуна у Црној Гори: Потврђен птичији грип у Никшићу и Бијелом Пољу

2 ч

0
Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

Наука и технологија

Археолог увјерен да је пронашао гробницу легендарног владара

2 ч

0
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Градови и општине

Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

2 ч

0
Основни суд у Бањалуци

Република Српска

Основни суд у Бањалуци одговорио Сени Узуновић: Рјешење смо већ донијели

2 ч

5

Више из рубрике

Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

Свијет

Црногорски поморци са бродова из Ормуског мореуза траже помоћ

2 ч

0
Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

Свијет

Орбан: Уцјене Кијева се морају одбити силом

2 ч

0
Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

Свијет

Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

3 ч

0
beba

Свијет

Ужас: Отац случајно убио своју кћерку у сну

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

12

53

Познато када почиње исплата пензија у Српској

12

50

Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ

12

42

Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

12

42

Битно: О санацији лоших путева у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner