Лавров: Споразуми из Енкориџа полазна тачка за преговоре о Украјини

Москва види споразуме постигнуте са САД у Енкоричу као полазну тачку за преговоре о проналажењу рјешења за ситуацију у Украјини, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Полазимо од онога што нам је понуђено у Енкориџу и то смо прихватили. За нас је то главно у преговорима са америчком страном", рекао је Лавров.
Он је додао да је Русија привржена договорима постигнутим у Енкориџу, али да дух тог самита са САД "полако нестаје", иако је атмосфера током разговора била позитивна.
