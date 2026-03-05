Забрињавајући раст незапослености: Највише угрожена ова старосна група

Аутор:АТВ
05.03.2026
09:35
Незапосленост у Великој Британији би ове године могла да достигне 5,3 одсто, што је више од раније процијењених 4,9 одсто, упозорава данас британски надзорни орган Канцеларија за буџетску одговорност (ОБР), уз оцјену да је посебно забрињавајући раст незапослености међу младима.
Према новој пројекцији ОБР-а, стопа незапослености од 5,3 одсто била би највиша од посљедњег квартала 2020. године, када је земља била у локдауну током пандемије вируса корона, преноси Гардијан.
ОБР је истовремено снизио процену привредног раста, па се очекује да британски БДП порасте за 1,1 одсто у 2026, након 1,4 одсто у 2025, а потом да у просеку расте 1,6 процената годишње до 2030. године.
Инфлација у Великој Британији би, према процијени, требало да падне са 3,4 одсто у 2025. на 2,3 одсто у 2026, а затим да се стабилизује на два одсто у периоду од 2027. до 2030.
ОБР упозорава да су пројекције неизвесне због рата са Ираном, који би могао да има "веома значајан" утицај на британску економију, посебно уколико цијене енергената остану на високом нивоу.
Према посљедњим подацима Канцеларије за националну статистику (ОНС), незапосленост у Великој Британији је у посљедњем кварталу 2025. порасла на 5,2 одсто, што је највиши ниво од почетка 2021. године.
Млади узраста од 16 до 24 године најтеже су погођени, са стопом незапослености од 16 одсто, што је највиши ниво за скоро посљедњих 11 година.
Члан буџетског комитета ОБР-а, професор Дејвид Мајлс, оцијенио је да раст незапослености произлази прије свега из смањеног запошљавања, а не масовних отпуштања, што несразмерно погађа младе који први пут улазе на тржиште рада.
Он је додао да повећање минималне зараде за младе и раст доприноса за национално осигурање послодаваца повећавају трошкове запошљавања најмлађих радника, преноси Телеграф.
