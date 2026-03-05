Logo
Иран негира да је испалио ракету на Турску

Извор:

Анадолија

05.03.2026

08:43

Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Иранске оружане снаге саопштиле су да поштују суверенитет Турске и негирају испаљивање било какве ракете према њеној територији, пренијели су државни медији.

Турско министарство одбране саопштило је у сриједу, 5. марта да су из Ирана испаљене балистичке ракете ка турском ваздушном простору неутралисале су снаге НАТО-а.

Полиција Србија

Хроника

Ужас: Насилници дрвеном мотком умало убили тинејџера

Како је наведено, балистичка муниција која је испаљена из Ирана неутралисана је помоћу ваздушне и ракетне одбране НАТО-а распоређених у источном Медитерану, преноси Анадолија.

