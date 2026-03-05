Убијен високи званичник Хамаса

Аутор:АТВ
Либански државни медији јављају да је у израелском нападу током ноћи убијен званичник Хамаса, што је прво пријављено циљано убиство члана терористичке групе откако су америчко-израелски напади на Иран покренули регионални рат.
"Васим Аталах ел-Али и његова супруга убијени су када је непријатељски дрон циљао њихову кућу у Бедавију, палестинском кампу у близини Триполија, у нападу пред зору", јавља Национална новинска агенција (ННА), описујући човјека као високог званичника Хамаса, преноси Телеграф.
