Убијен високи званичник Хамаса

АТВ

05.03.2026

07:23

Убијен високи званичник Хамаса
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Либански државни медији јављају да је у израелском нападу током ноћи убијен званичник Хамаса, што је прво пријављено циљано убиство члана терористичке групе откако су америчко-израелски напади на Иран покренули регионални рат.

"Васим Аталах ел-Али и његова супруга убијени су када је непријатељски дрон циљао њихову кућу у Бедавију, палестинском кампу у близини Триполија, у нападу пред зору", јавља Национална новинска агенција (ННА), описујући човјека као високог званичника Хамаса, преноси Телеграф.

Иран

Израел Иран

Хамас

