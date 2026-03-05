Logo
Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа

Аутор:

АТВ

05.03.2026

08:15

Коментари:

0
Ана Паулина Луна и Жељка Цвијановић
Фото: x.com/Cvijanovic_Z

Након сјајног састанка прошлог мјесеца, било ми је драго поново срести чланицу Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Ану Паулину Луну, која је била домаћин пријема за учеснике Инаугуралног самита Савеза суверених нација, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Радујем се што ћу, на њен позив, учествовати на овом скупу. Веома је важно да се снажније повежу политичке снаге широм свијета које се боре за одбрану демократских вриједности, суверенитета, воље народа и слободе говора", навела је она на Икс-у.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Жељка Цвијановић

Америка

