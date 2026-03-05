Цвијановић: Важно повезивање политичких снага које се боре за демократију и вољу народа

Аутор:АТВ
Након сјајног састанка прошлог мјесеца, било ми је драго поново срести чланицу Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке Ану Паулину Луну, која је била домаћин пријема за учеснике Инаугуралног самита Савеза суверених нација, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Радујем се што ћу, на њен позив, учествовати на овом скупу. Веома је важно да се снажније повежу политичке снаге широм свијета које се боре за одбрану демократских вриједности, суверенитета, воље народа и слободе говора", навела је она на Икс-у.
Након сјајног састанка прошлог мјесеца, било ми је драго поново срести чланицу Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске странке @RepLuna , која је била домаћин пријема за учеснике Инаугуралног самита Савеза суверених нација. Радујем се што ћу, на њен позив,… pic.twitter.com/B0DtB5KcBx— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 5, 2026
