Да ли Резолуција о забрани усташтва може да уједини власт и опозицију? Рок 16. март

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на којој би требало да буду размотрени приједлози резолуције СДС-а, СНСД-а и Кабинета предсједника НСРС, биће одржана 17. марта. Постигнут је компромис да шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога, шеф Клуба посланика СНСД-а Срђан Мазалица и савјетник предсједника НСРС Драган Дакић, у име три предлагача, покушају да уобличе ове приједлоге у један документ до 16. марта.
Ријеч је о системском приступу и теми која је важна за идентитет српског народа. Резолуција је припремљена у сарадњи са стручњацима и релевантним институцијама у Српској, поручио је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
"Ту се ради о центру за друштвене истраживања, филозофски факултети , оба ова наша универзитета, институт за историјске студије Универзитета у Источном Сарајеву, центар за истраживање рата, ратних злочина", каже Срђан Мазалица.
То је још један од корака у борби против идеологије НДХ, а у опозиционој структури, нема континуитета у томе. Приједлог резолуције о осуди усташтва опозиције Српске је толико лош, да се није могао мијењати амандманима, навео је Мазалица. Опозиција у својој резолуцији користи термин усташка идеологија и усташки режим којима се практично умањује значај осталих сегмената друштва у оквиру НДХ у провођењу геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима.
"У овом њиховом приједлогу апсолутно се не спомињу ни муслимани у другом свјетском рату који су били дио система геноцида кроз своје СС дивизије, попут Ханџар дивизије. Не спомињу се Нијемци који су директно учествовали у одвођењу народа са Козаре у Јасеновац", каже Мазалица.
На данашњој сједници колегијума постигнут је компромис да шефови Клубова посланика СДС-а, СНСД-а и савјетник предсједника НСРС Драган Дакић, у име три предлагача покушају да приједлоге резолуције уобличе у један документ до 16. марта.
"Ако Република Српска хоће да задржи сва три стуба власти, онда морамо приликом таквих аката имати ову врсту саборности коју смо постигли данас, да ми не изгласамо закон, а судије ради ВСТС-а и ради бх. нивоа раде против тога закона", каже Ненад Стевандић, предсједник НС РС.
Док трају политичка неслагања око формулација, једно остаје неспорно - теме страдања и историјског памћења захтијевају више знања и одговорности.
