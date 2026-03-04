Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

Извор:
Блиц
04.03.2026
21:00
Коментари:0
Ужас у Панчеву: Манијак (33) је мјесецима прогањао оштећену која је из страха доставила тражене експлицитне фотографије, а окривљени их је потом слао члановима њене породице и објавио оглас са њеним сликама
Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против М.С. (33) из Пожаревца, због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело "Прогањање".
Тужилаштво предлаже казну затвора од девет мјесеци, забрану комуникације и приближавања оштећеној на најмање годину дана и обавезно психијатријско лијечење за М.С.
Окривљеном М.С. се ставља на терет да је у стању битно смањене урачунљивости у временском периоду од 29.11.2022. године до 15.6.2023. године, у Панчеву, противно вољи оштећене Д.П. (57) у циљу успостављања непосредног контакта, истој упорно путем апликације „Месинџер“, користећи налог са лажним именом, слао поруке и упућивао видео позиве у којима је оштећеној Д.П. пријетио и захтјевао да му доставља фотографије експлицитне садржине, што је оштећена и учинила из страха, а затим је и позивао са скривеног броја телефона.
Уцјењивали брачни пар експлицитним снимцима, узели им огромне паре
Такође се терети да је експлицитне фотографије оштећене прослеђивао члановима њене породице, као и да је без њеног знања објавио оглас са њеним фотографијама, усљед чега је оштећена примала позиве непознатих лица.
Тужилаштво је предложило да суд окривљеног М.С. осуди на казну затвора у трајању од девет мјесеци, као и да му изрекне мјеру безбједности забрана приближавања и комуникације са оштећеном у трајању од најмање једне године и мјеру безбједности обавезно психијатријско лијечење и чување у здравственој установи.
