Шпанија и САД опет на контра странама: Да ли сарађују или не?

Аутор:АТВ
04.03.2026
21:50
Коментари:0
Шпански министар спољних послова Хосе Мануел Алварес категорично је негирао да ће Шпанија војно сарађивати са САД након што је таква вијест објављена у Вашингтону.
"Став Владе Шпаније о рату на Блиском истоку, бомбардовању Ирана и кориштењу наших база није се промијенио", истакао је Алварес.
Он је додао да нема идеју на шта је мислила портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит када је то данас објавила, преноси шпански лист "Ел паис".
Ливитова је претходно саопштила да је Влада Шпаније почела да сарађује са САД у посљедњих неколико часова након што је одбила да америчкој војсци дозволи да користи њене базе за операције везане за Иран.
"Што се тиче Шпаније, мислим да су јуче гласно и јасно чули поруку предсједника Доналда Трампа и, колико ја разумијем, у посљедњих неколико часова су се сагласили да сарађују са америчком војском", рекла је она новинарима.
Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је јуче да ће раскинути трговинске споразуме са Шпанијом након одбијања Мадрида да дозволи Вашингтону да користи војне базе Рота и Морон за америчку војну операцију против Ирана.
