Logo
Large banner

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

04.03.2026

21:02

Коментари:

0
Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

Више од 200 људи, међу којима је и око 70 д‌јеце, погинуло је у уторак у одрону земље у руднику колтана Рубаја на истоку Демократске Републике Конго, саопштило је у сриједу министарство рударства. До несреће је дошло након јаких киша које су покренуле клизиште, пише Ројтерс.

Опречне информације о броју погинулих

Подаци министарства у оштрој су супротности с ранијим информацијама које је Ројтерсу дао високи званичник побуњеничке групе М23. Према његовим ријечима, у несрећи је живот изгубило само пет или шест особа.

Подијели:

Тагови :

odron

Kongo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

Свијет

"Ово је веома опасна игра": Путин тврди да се Украјина спрема да дигне у ваздух гасоводе Плави ток и Турски ток

4 ч

0
Америка за прва 4 дана рата изгубила војну опрему вриједну непуне 2 милијарде долара

Свијет

Америка за прва 4 дана рата изгубила војну опрему вриједну непуне 2 милијарде долара

4 ч

0
Путин са Сијартом: Русија остаје поуздан добављач енергената

Свијет

Путин са Сијартом: Русија остаје поуздан добављач енергената

6 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Цијели Ирак остао без струје?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Брат Новака Ђоковића добио дијете са Бразилком

22

55

Кренула копнена инвазија на Иран, Курди покренули офанзиву?

22

52

Има ли Бил Клинтон Паркинсонову болест? Снимак покренуо спекулације

22

38

Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

22

32

Драма у Теслићу: Пријетио полицајцима да ће им пуцати у дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner