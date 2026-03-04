04.03.2026
21:02
Коментари:0
Више од 200 људи, међу којима је и око 70 дјеце, погинуло је у уторак у одрону земље у руднику колтана Рубаја на истоку Демократске Републике Конго, саопштило је у сриједу министарство рударства. До несреће је дошло након јаких киша које су покренуле клизиште, пише Ројтерс.
Подаци министарства у оштрој су супротности с ранијим информацијама које је Ројтерсу дао високи званичник побуњеничке групе М23. Према његовим ријечима, у несрећи је живот изгубило само пет или шест особа.
