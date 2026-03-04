Logo
Цијели Ирак остао без струје?

Извор:

Агенције

04.03.2026

18:09

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

У свим ирачким покрајинама дошло је до потпуног нестанка струје, саопштило је Министарство електричне енергије те земље, наводи Синхуа.

Ирак

Струја

Bliski istok

