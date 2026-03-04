Цијели Ирак остао без струје?

Извор:
04.03.2026
18:09
У свим ирачким покрајинама дошло је до потпуног нестанка струје, саопштило је Министарство електричне енергије те земље, наводи Синхуа.
A total blackout has gripped Iraq.— Mats Nilsson (@mazzenilsson) March 4, 2026
Power and electricity have been completely lost throughout the country, the country's Ministry of Electricity reported. pic.twitter.com/mdMyA7WVLJ
Power station in Al-Kahla district, southern Iraq https://t.co/9wYvrXmWqV pic.twitter.com/Jy31AMCxIS— 𓄅🇵🇰Mohsin Raza🇵🇸🇮🇷𓄅 (@MohsinRzza) March 4, 2026
