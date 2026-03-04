Револуционарна гарда преузима команду, очекују се још жешћи напади: Да ли се ствари отимају контроли?

Аутор:АТВ
04.03.2026
17:18
Коментари:0
Иранска Револуционарна гарда појачала је контролу над доношењем ратних одлука, упркос губитку највиших команданта.
Гарда је, очекујући могуће елиминисање својих лидера, раније делегирала овлашћења члановима се нижим чиновима, који сада имају овлашћења за нападе на сусједне државе, преноси Ројтерс.
Унутар Ирана, централна улога Гарде и строга контрола безбједности отежава избијање протеста.
Нови избор врховног вође, након смрти ајатолаха Алија Хамнеија, могао би додатно да учврстити улогу Гарде, наводи Касра Араби из америчке организације Уједињени против нуклеарног Ирана.
Хамнеијев син Мојтаба, као нови насљедник, има блиске везе са Гардом и ужива подршку радикалнијих припадника са нижим чиновима, наводи агенција.
Свијет
Мојтаба Хаменеи насљеђује оца: Изабран нови врховни вођа Ирана
Према изворима, сви кључни стратешки потези Гарде од почетка рата доносе се уз њихово учешће, укључујући нове командне одлуке под вођством Ахмада Вахидија.
Свака јединица има унапред одређеног насљедника до три ранга ниже, како би континуитет командовања био очуван, објаснио је замјеник министра одбране Ирана и припадник Гарде, Реза Талаеиник.
Децентрализација је дио доктрине Гарде већ готово двије деценије и развијена је послије колапса ирачких снага током америчке инвазије 2003. године, како би свака провинција могла да се самостално брани и очува ауторитет режима.
Овај модел омогућава Гарди да буде и главна сила за војни одговор на спољне нападе и главни чувар унутрашње безбједности у Ирану.
Свијет
Техеран спроводи Хамнеијев план: Ево шта то значи на терену
Иако Гарда није хомогена структура и у њој постоје унутрашњи сукоби и ривалство, извори тврде да је "јединственија него икада када је Иран под нападом".
Међутим, напади који имају за мету и старије и млађе команданте могли би да тестирају способност Гарде да одржи стратешку кохерентност, наводи агенција.
Револуционарна гарда, основана након иранске револуције 1979. године, развила се у "државу унутар државе", комбинујући војну моћ, обавјештајну мрежу и економску снагу како би очувала исламски режим.
Она контролише нуклеарни програм, сектор енергије кроз градитељску фирму Хатам ал-Анбиа и служи као канал за шиитске прокси-групе широм Блиског истока, док њихова добровољна парамилитарна јединица Басиџ гуши унутрашње немире, додаје агенција, а преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
БиХ
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
08
21
02
21
02
21
00
20
51
Тренутно на програму