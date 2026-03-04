Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Аутор:АТВ
04.03.2026
16:42
Влада Републике Српске прихватила је данас, на телефонској сједници, Информацију о потреби евакуације наших грађана са подручја држава погођеним оружаним сукобима на Блиском истоку.
"Влада сматра да је потребно предузети хитне мјере за организацију повратка наших грађана који се налазе на територији држава погођеним оружаним сукобима на Блиском истоку", наводи се из Владе и додаје:
"Влада Републике Српске захтјева од Савјета министара БиХ да ангажује све неопходне ресурсе у циљу безбједног повратка наших грађана са подручја из овог закључка."
Такође, Влада тражи повратну информацију о поступању Савјета министара БиХ у вези предузимања активности из овог закључка.
"Влада Републике Српске предузеће све неопходне мјере ради евакуације наших грађана које се налазе на подручју Блиског истока уколико Савјет министара БиХ не предузму или не планирају предузети мјере из овог закључка", наводе из Владе.
