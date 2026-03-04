"Предсједничка пратња" Станивуковића у "сивој зони", на располагању му и 4 возача

Аутор:АТВ
Новом систематизацијом у Бањалуци градоначелника Драшка Станивуковића чуваће шест радника обезбјеђења и биће му доступна четири возача запослена у Кабинету.
Ангажман оволиког обезбјеђења није пракса ни у Републици Српској ни у ФБиХ за локалне функционере, али нигдје није ни изричито забрањен. Тако ће ускоро бањалучки градоначелник Драшко Станивуковић имати лично обезбјеђење које ће га пратити ван просторија Градске управе. Грађани ће платити пет особа које ће лично бринути о безбједности Станивуковића, а ту је и фамозна функција "Помоћног радника обезбјеђења у кабинету" чији опис послова подсјећа на "кушача".
Станивуковић појачао обезбјеђење, има чак и "кушача"
Из Министарства управе и локалне самоуправе за АТВ кажу да је законодавац овластио градоначелника да самостално уреди питање структуре и унутрашње организације града.
"Која ће радна мјеста систематизовати, питање је цјелисходне оцјене начелника општине, у складу са законом утврђеним оквиром. Када је у питању радно мјесто на које указујете у упиту и опис посла радника обезбјеђења у Кабинету градоначелника, да између осталог врши „физичко обезбјеђење Кабинета градоначелника и градоначелника ван просторија Градске управе ....“ да ли је у складу са важећим законима Републике Српске, прописи из надлежности и дјелокруга овог министарства не третирају ово питање и не предвиђају овакву могућност", саопштено је из Министарства за АТВ.
Важећим законима Драшку Станивуковићу није дозвољен ангажман оволиког обезбјеђења, са друге стране, није ни изричито забрањен. Ту "сиву зону" бањалучки градоначелник је искористио за формирање "предсједничке" пратње.
Питање обезбјеђења личности примарно спада у сферу безбједности што је у надлежности Министарства унутрашњих послова.
Обично се ради о високим функционерима попут предсједника Републике Српске, предсједника Владе, предсједника Народне скупштине, министра унутрашњих послова, министра правде. Пошто Драшко Станивуковић не обавља ниједну од ових функција, морао би да се задовољни ангажовањем приватног обезбјеђења. Ипак, "сива зона" му је дозволила да приватно обезбјеђење прогура на буџет града.
Осим обимног обезбјеђења, новом систематизацијом Станивуковићу су на располагању и четири возача запослена у његовом кабинету.
У Службеном гласнику града Бањалука објављена је систематизација у којој се детаљно описују послови поменутих радника:
5. Радник обезбјеђења у Кабинету градоначелника
Обавља сљедеће послове:
- врши физичко обезбјеђење Кабинета градоначелника и градоначелника ван просторија Градске управе;
- уочава, документује, и извјештава о појавама или лицима за које процијени да својим понашањем и
активностима, могу да угрозе безбједност лица и имовине у објекту и простору који се обезбјеђује ;
- процјењује потребу предузимања оперативних мјера ради спречавања лица у активностима које угрожавају
безбједност градоначелника и радника Кабинета, у случају потребе упозорава на дешавања и појаве, извјештава полицију и шефа Одсјека за обезбјеђење ;
- врши контролу уласка и изласка, идентификацију странака и запослених;
- евидентира уласке и изласке радника;
- упућује странке према надлежним организационим јединицама у Градској управи Града;
- контролише одржавање кућног реда у просторијама Градске управе Града и предузима одговарајуће мјере;
- контролише уношење и изношење материјала, опреме и других средстава у објектима које обезбјеђује;
- врши детаљан преглед сумњивог пртљага;
- спречава уношење оружја и експлозивних направа;
- сачињава детаљан извјештај о свим запажањима током дежурства контролише све инсталације,
противпожарна средства и просторије у објектима које
обезбјеђује;
- води књигу примопредаје дужности, и уноси сва запажања и догађаје;
- чува и врши примопредају кључева од просторија и возила по истеку радног времена;
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека за обезбјеђење, шефа Кабинета и градоначелника;
- за свој рад, одговоран је шефу Одсјека за обезбјеђење
7. Помоћни радник обезбјеђења у кабинету градоначелника
Обавља сљедеће послове:
- долази на сва мјеста која посјећује Градоначелник прије његовог доласка и координише рад између протокола градоначелника и радника обезбјеђења градоначелника;
- утврђује када је заказан долазак градоначелника и ко ће га дочекати по доласку на локалитет;
- утврђује мјесто на којем ће се паркирати возила градоначелника, као и мјесто на којем ће боравити Градоначелник;
- планира све примарне и секундарне руте до локалитета које посјећује Градоначелник;
- остварује контакт са свим лицима са којима ће се градоначелник састати;
- утврђује и прегледа распоред просторија у којима ће боравити градоначелник прије његовог доласка, као и просторије у којима ће боравити радници обезбјеђења градоначелника;
- о сваком локалитету које посјећује градоначелник у извјештају уноси адресу локалитета, датум и вријеме посјете, контакте и телефонске бројеве и опис локалитета,
- провјерава све инсталације, противпожарне средства и просторије у објекту у којем ће боравити градоначелник и радници обезбјеђења;
- извјештава раднике обезбјеђења Кабинета градоначелника о свим битним безбједносним
дешавањима на локалитету;
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсјека, радника обезбјеђења Кабинета градоначелника и
градоначелника;
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека.
32. Возач у Кабинету градоначелника
Обавља сљедеће послове:
- обавља превоз за све потребе градоначелника и званичних делегација;
- води бригу и одговоран је за сигурност и исправност возила;
- врши благовремено снабдијавање возила горивом и мазивима и о томе води уредну евиденцију;
- врши контролу прије и послије употребе моторног возила, и води потребну документацију;
- учествује у пословима на одржавању моторних возила, која превозе градоначелника, и средстава рада;
- одговоран је за уредност и хигијену моторног возила;
- обавља и друге послове по налогу градоначелника;
- за свој рад, одговоран је шефу Кабинета и градоначелник
