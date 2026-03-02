Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Аутор:Бранка Дакић
Не одустајем од кандидатуре за предсједника Републике Српске – овако Бранко Блануша коментарише све гласније спекулације да СДС предсједничку кандидатуру препушта Драшку Станивуковићу. Одлуку да будем кандидат за једну од најзначајнијих функција на предстојећим изборима донијели су органи странке и то је моја обавеза, каже Блануша за АТВ.
"Мени је и обавеза да поступам у складу са одлукама органа странке, тако да је то сасвим јасна ситуација. Наравно, ми ћемо разговарати, ја ћу лично разговарати са Драшком Станивуковићем. Биће и међустраначки разговори између опозиционих странака“, каже Блануша за АТВ.
Када ће се тачно састати са Драшком Станивуковићем још се не зна, али Блануша тврди да нема разлога да сумња у његову подршку. Станивуковић се данас није оглашавао, али његов став од раније је познат – они који побјеђују треба да имају предност.
"Дванаест година се бавим политиком, све су побједе. Знате како каже народ, коња за трку немојте мијењати. Д али сам коњ или сам за трку, нека народ процијени“, рекао је недавно предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.
Блануша јесте остварио добар резултата на претходним пријевременим изборима и то се не може занемарити. Исто с етако не може занемарити ни чињеница да побједу, ипак, није извојевао. Иако су из СДС-а раније самоувјерено најавили Бланушину кандидатуру, његово одустајање у корист Драшка Станивуковића за аналитичаре не би било изненађујуће, јер, како сматрају СДС нема ону снагу којом се некада могао похвалити.
"Јавност има погрешну перцепцију о СДС-у. СДС још увијек функционише на оној прошлој снази и прошлом угледу, историјском угледу. Данашњи СДС нема никакве везе са тим СДС-ом“, сматра политиколог Драгомир Вуковић.
Спекулише се и да је дио чланства Блануши замјерио то што је у Предсједништво странке укључио Мирка Шаровића и Младена Босића. За њихов став данас смо остали ускраћени. Шаровић се на телефон не јавља, а Босић изјаву није хтио дати, Што се тиче других опозиционара, став Јелене Тривић је д аопозиција мора да буде јединствена и окупљена око заједничких кандидата. Исто мисли и Небојша Вукановић, који данас замјера Јелени Тривић то што се није конкретно одредила према побједничком тикету. Он јесте – хоће да буде члан Предсједништва БиХ, а она да подржава кандидатуру СДС-а за предсједника.
