Logo
Large banner

Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске

Аутор:

Бранка Дакић

02.03.2026

19:05

Коментари:

0
Блануша за АТВ о кандидатури за предсједника Српске
Фото: youtube / Bez rukavica

Не одустајем од кандидатуре за предсједника Републике Српске – овако Бранко Блануша коментарише све гласније спекулације да СДС предсједничку кандидатуру препушта Драшку Станивуковићу. Одлуку да будем кандидат за једну од најзначајнијих функција на предстојећим изборима донијели су органи странке и то је моја обавеза, каже Блануша за АТВ.

"Мени је и обавеза да поступам у складу са одлукама органа странке, тако да је то сасвим јасна ситуација. Наравно, ми ћемо разговарати, ја ћу лично разговарати са Драшком Станивуковићем. Биће и међустраначки разговори између опозиционих странака“, каже Блануша за АТВ.

Када ће се тачно састати са Драшком Станивуковићем још се не зна, али Блануша тврди да нема разлога да сумња у његову подршку. Станивуковић се данас није оглашавао, али његов став од раније је познат – они који побјеђују треба да имају предност.

"Дванаест година се бавим политиком, све су побједе. Знате како каже народ, коња за трку немојте мијењати. Д али сам коњ или сам за трку, нека народ процијени“, рекао је недавно предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић.

Блануша јесте остварио добар резултата на претходним пријевременим изборима и то се не може занемарити. Исто с етако не може занемарити ни чињеница да побједу, ипак, није извојевао. Иако су из СДС-а раније самоувјерено најавили Бланушину кандидатуру, његово одустајање у корист Драшка Станивуковића за аналитичаре не би било изненађујуће, јер, како сматрају СДС нема ону снагу којом се некада могао похвалити.

"Јавност има погрешну перцепцију о СДС-у. СДС још увијек функционише на оној прошлој снази и прошлом угледу, историјском угледу. Данашњи СДС нема никакве везе са тим СДС-ом“, сматра политиколог Драгомир Вуковић.

Спекулише се и да је дио чланства Блануши замјерио то што је у Предсједништво странке укључио Мирка Шаровића и Младена Босића. За њихов став данас смо остали ускраћени. Шаровић се на телефон не јавља, а Босић изјаву није хтио дати, Што се тиче других опозиционара, став Јелене Тривић је д аопозиција мора да буде јединствена и окупљена око заједничких кандидата. Исто мисли и Небојша Вукановић, који данас замјера Јелени Тривић то што се није конкретно одредила према побједничком тикету. Он јесте – хоће да буде члан Предсједништва БиХ, а она да подржава кандидатуру СДС-а за предсједника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фудбалери Ливерпула славе након поготка у мечу Лиге шампиона против Атлетико Мадрида

Фудбал

Ливерпул испунио жељу Слоту

53 мин

0
Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту

Свијет

Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту

1 ч

0
Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих

Свијет

Свијет у хаосу – букти још један рат: Стотине мртвих

1 ч

0
Катар, Доха главни град

Економија

Катар обуставио производњу течног природног гаса, нови раст цијена на берзама

1 ч

1

Више из рубрике

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

Република Српска

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

2 ч

0
Расте БДП Републике Српске

Република Српска

Расте БДП Републике Српске

3 ч

1
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Вукановић: Чудно ми је што Тривић ћути, повлачење Блануше био би пораз

4 ч

5
Бранко Блануша

Република Српска

Блануша одбрусио Станивуковићу: СДС је донио одлуку да сам кандидат за предсједника

4 ч

8

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

19

28

Јак земљотрес погодио Тајван

19

27

На сједници ГрО о смјени предсједника Жељка Раљића?

19

19

Шкотска легализује водену кремацију

19

11

Који сте град по хороскопском знаку?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner