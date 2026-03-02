Амбасадор БиХ из УАЕ: Тренутно стабилно

Аутор:АТВ
02.03.2026
20:28
Коментари:0
Амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић каже за АТВ да је ситуација у УАЕ у посљедња 24 сата много боља него на почетку сукоба између Ирана и Израела.
Амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић, рекао је за АТВ да је тренутна ситуација у УАЕ много боља.
"Из медија пратимо информације да се у Абу Дабију не чују детонације. Био је један од покушаја напада на сјевер, емират Рас ел Хајма, који је успјешно спријечен. Ситуација је тренутно нормализована, у комуникацији смо са нашим грађанима преко "Воц ап“ групе. Ниједна држава још није реализовала евакуацију, сматрамо да још то није потребно“, истакао је Ђокић.
"Ваздушни простор изнад УАЕ остаје затворен, значи није могуће напустити земљу. Једини начин је копненим путем, односно преко Саудијске Арабије или преко Омана“, додаје Ђокић.
Проблем држављанима БиХ , онима који нису резиденти УАЕ, је тај да је потребна виза.
" У комуникацији са амбасадором Саудијске Арабије договорено је да ће се убрзати издавања туристичких виза. Неки грађани могу прихватити солуцију путовања преко Ријада који је удаљен неких 10 сати. Неко може прихватити ту солуцију. Остаје нам да сагледамо да ли ће ситуација да деескалира или ескалира. У сталном смо контакту са Министарством иностраних послова УАЕ и пратимо како ће се ствари даље одвијати“, изјавио је Ђокић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
52
21
42
21
39
21
27
Тренутно на програму