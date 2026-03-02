Logo
Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

Индекс

02.03.2026

21:52

Иран је затворио Хормушки мореуз, саопштила је иранска Револуционарна гарда (ИРГЦ).

Из ИРГЦ-а су додали да ће војска запалити сваки брод који покуша проћи.

Зашто је Хормушки мореуз важан?

Блиски исток је водећа свјетска регија у производњи нафте, а његови пловни путеви представљају кључну руту за поморску трговину.

То је посебно случај са Хормушким мореузом, кроз који пролази петина свјетске трговине нафтом, односно око 21 милион барела дневно.

гориво

Економија

Хоће ли цијена нафте у БиХ скочити за 50 одсто?

Мореуз је уски пролаз који води из Персијског залива у Омански залив, а потом у Арапско море и Индијски океан. Дуг је око 160 километара, а на најужем дијелу широк свега 39 километара. Омеђен је Ираном на сјеверу, те Уједињеним Арапским Емиратима и Оманом на југу, преноси Индекс.

Земље на супротној страни Персијског залива у односу на Иран – укључујући УАЕ, Кувајт, Бахреин и Катар – производе значајан дио свјетске нафте.

Ипак, мореуз је једини пут којим танкери са њиховом нафтом могу приступити остатку свијета, што га чини једним од стратешки најважнијих уских грла у глобалној трговини.

Блокаде у мореузу могле би погурати цијене нафте изнад 100 долара по барелу, раније су процијенили аналитичари Голдман Саша.

