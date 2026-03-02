Откривено ко је био кључна веза између Епстина и Ендруа

02.03.2026
У високотехнолошком граду Шенжену на југу Кине, у прољеће 2019. године, принц Ендру је посматрао гала вече кинеског огранка свог стартап такмичења.
Догађај ће се испоставити као посљедње такво окупљање. У року од годину дана, Ендру се повукао из јавног живота након катастрофалног интервјуа о својим везама са осуђеним америчким сексуалним преступником Џефријем Епштајном. У причи се појавио и трећи човјек, готово непознат јавности, њемачки предузетник Дејвид Штерн, који је накратко виђен у званичном видеу догађаја, извјештава BBC .
Ове године, Министарство правде САД објавило је милионе страница докумената везаних за Епштајна. Међу више од 7.000 страница које покривају период од 2008. до 2018. године, Стерново име се појављује изнова и изнова. Документи сугеришу да је Епштајн упознао Стерна са Ендруом Маунтбатеном-Виндзором и Саром Фергусон, и да је Стерн годинама био важна веза између њих, посебно у пословима везаним за Кину, земљу коју је добро познавао и коју су видјели као извор могућности и богатства.
У имејловима, Стерн себе описује као човјека који „остаје у позадини, скривен, само договара послове“. Наводно је успостављао познанства, прослеђивао документа, нудио пословне идеје, помагао у рјешавању дугова Саре Фергусон и давао погрдне коментаре о женама у приватним комуникацијама. Би-Би-Си наводи да Стерн није одговорио на захтјеве за коментар.
Према британским пословним записима, Стерн је рођен 1978. године. Студирао је право и кинеско право на Школи за оријенталне и афричке студије у Лондону. Особа упозната са случајем рекла је да је завршио основне студије 2000. године, али да је напустио постдипломске студије 2003. године. Тврдио је да течно говори мандарински и да је студирао у Кини и Тајвану.
Радио је у инвестиционој банци Ermgassen & Co, а затим је основао ИТ компанију Asia Gateway у Пекингу. Изјавио је да је 2010. године продао већински удео британској компанији Informa, али је та компанија за BBC рекла да из те инвестиције није произашао никакав производ и да је уговор истекао 2014. године.
Најранији познати контакт између Стерна и Епштајна датира из маја 2008. године, непосредно прије него што се Епштајн изјаснио кривим за подвођење малолетника. Упркос осуди, њихова комуникација је процветала. Епштајн, који је био старији и знатно богатији, дјеловао је као ментор, док је Стерн тражио савјете и инвестиционе могућности у својим порукама, често му се обраћајући са „мој менторе“ или „мој генерале“. Имејлови су такође садржали сексуално експлицитне референце, укључујући скраћеницу „П“, за коју се верује да је Епштајн често користио као погрдни израз за жене.
Документи указују на то да је Стерн упознао Сару Фергусон и принца Ендруа преко Епштајна. У поруци из 2010. године, „Сара“ наводи да ју је Џефри упознао са Стерном и да јој је помагао савјетима, посебно у вези са Кином. У то вријеме, Фергусон, Епштајн и Стерн су били укључени у разговоре о њеним дуговима, процијењеним на око 6 милиона фунти. У приватним порукама, Стерн и Епштајн су је наводно омаловажавали док су покушавали да разјасне њену финансијску ситуацију.
Штерн је потом директно контактирао Ендруа, нудећи помоћ и предлажући пословне подухвате усмјерене на „појединце са високом нето вриједношћу“, посебно Кинезе, док је дискретно укључивао принца и искористио његову „ауру и приступ“. Нема доказа да су ови планови спроведени у дјело, али се њихов однос продубио. Штерн је наводно пратио Ендруа на неким међународним путовањима као трговински изасланик и користио је своје кинеске везе за организовање састанака. Билтен палате потврђује да је Ендру био у званичној посети Кини 2011. године.
Године 2016, Штерн је именован за директора кинеског огранка и члана управног одбора St George's House Trust, институције основане ради промоције моралног и друштвеног дијалога. Неки чланови управног одбора су наводно имали сумње у вези са његовим именовањем, али је оно ипак потврђено. Исте године, Штерн је замолио Епштајна да буде кум његовог дјетета. Епштајн је одбио.
Кина је била кључни елемент Стернове улоге. Како се Запад опорављао од финансијске кризе, кинеско тржиште је виђено као велика прилика. Стерн је предложио Епштајну да оснује инвестициону канцеларију у Лондону усмјерену на Кину, али без очигледне везе са том земљом. Тврдио је да има везе са високо рангираним кинеским пословним и политичким круговима, али није јасно колико су те тврдње биле основане.
Епштајну је одбијена кинеска виза због кривичне осуде, наводи се у документима. Стерн је наводно предложио да поново поднесе захтјев у другој држави и да не наводи претходне проблеме, што је покренуло додатна питања о природи њихове сарадње.
Током 2010-их, Штерн је учествовао у низу амбициозних, али неуспјелих пројеката, од покушаја преузимања британске грађевинске компаније уз подршку кинеске компаније Evergrande до инвестиције у стартап за електрична возила. Такође је са Епштајном разговарао о потенцијалном преузимању Дојче банке уз подршку Катара, али је и тај план пропао.
Преписка између Стерна и Епштајна настављена је до краја 2018. године. Према документима, Стерн је тада боравио у једном од Епштајнових имања у Њујорку. Њихове поруке су наставиле да укључују пословне идеје, референце на Кину, помињање „PA“, наводно принца Ендруа, и Стерново често питање: „Када могу да вас позовем?“
