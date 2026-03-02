Ендруовим кћеркама забрањен долазак на краљевске догађаје

Извор:
Индекс
02.03.2026
15:34
Коментари:0
Принцезама Беатрис и Евгенији је наводно забрањено да присуствују Ројал Аскоту (традиционалном петодневном краљевском коњичком догађају у Аскоту близу Виндзора, који се одржава у јуну) због контроверзи око веза њихових родитеља са покојним, осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном, извјештава Page Six.
Одлука долази након што су се њихови родитељи, Ендру Маунтбатен-Виндзор и Сара Фергусон, поново нашли под лупом јавности. Ендру је ухапшен 19. фебруара 2026. године, због сумње на злоупотребу јавног положаја, што је додатно повећало притисак на породицу.
Због скандала, Беатрис и Јуџени је наводно речено да не могу да присуствују предстојећем Ројал Аскоту у јуну, нити да се придруже својим породицама на Краљевској паради (свечани долазак чланова краљевске породице на хиподром прије трка). Према писању Дејли мејла, сестре - Беатрис (37) и Јуџени (35) - биле су „изненађене“ одлуком.
Свијет
Фотографија са хапшења бившег принца Ендруа осванула у Лувру
Исти лист извјештава да принц Вилијам и Кејт Мидлтон желе да држе своје рођаке „на дистанци“ и да је забрана дио шире одлуке да се сестре постепено искључе из будућих јавних краљевских догађаја. Вилијам је наводно савјетовао другим члановима краљевске породице да се не фотографишу са принцезама до краја године.
Ендру је ухапшен на свој 66. рођендан због сумње да је Џефрију Епштајну предао повјерљива пословна документа. Уколико буде проглашен кривим, према писању медија, суочава се са максималном казном до доживотног затвора.
Само неколико сати прије хапшења њеног оца, Евгени је виђена како скија у Гштаду, у Швајцарској, са супругом Џеком Бруксбанком, њихово двоје дјеце, дадиљом и пријатељима. Један очевидац је рекао медијима: „Био сам изненађен што сам је видио. Мислио сам да ће се склонити са пута због свега што се дешава.“
Свијет
Британска влада ће објавити повјерљива документа бившег принца
У међувремену, мајка сестара, Сара Фергусон, наводно борави у Швајцарској. Дејли мејл пише да се шездесетшестогодишња Фергусон пријавила у клинику за опоравак Парацелзус у Цириху (приватна клиника за опоравак и рехабилитацију), гдје ноћење наводно кошта више од 14.000 евра.
Британски правни извори кажу да би Сара Фергусон могла да се суочи са полицијским испитивањем ако се врати у Велику Британију у оквиру истраге о хапшењу њеног бившег мужа. Иако нема доказа да је починила било какав злочин, адвокат је објаснио да полиција можда и даље има разлога да је испити, јер би она могла бити релевантан свједок у случају.
Фергусон се развела од Ендруа 1996. године и наводно јој је одузета титула војвоткиње од Јорка у октобру 2025. године, усред скандала са Епштајном. У то вријеме, извор је рекао да ће она „увијек бити уз Ендруа“ и „увијек га вољети“.
(индекс)
Свијет
5 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму