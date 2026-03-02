Logo
''Тајмс оф Израел'' о нападу на кабинет Нетанјахуа: Нетакнуто је

02.03.2026

15:25

Канцеларија премијера Бенџамина Нетанјахуа одбацила је као "лажну вијест" иранску тврдњу да је судбина премијера неизвјесна након ракетног напада усмјереног на Јерусалим, пренио је "Тајмс оф Израел".

У видео-саопштењу које је објавила полузванична новинска агенција Фарс, војни портпарол тврди да су иранске ракете Хаибар успјешно погодиле Нетанјахуову канцеларију и кућу команданта ваздухопловства Томера Бара у изненадном нападу.

Најновија вијест

Свијет

Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

"Није било извјештаја о било каквим ракетним ударима у Јерусалиму након што су се сирене за ваздушну узбуну огласиле у пријестоници прије око два сата. Нетанјахуова канцеларија је, према свим извјештајима, нетакнута", пише поменути портал позивајући се на Кабинет израелског премијера.

