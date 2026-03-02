Подлегла повредама: Преминула супруга Алија Хамнеија

Извор:
АТВ
02.03.2026
15:17
Коментари:0
Супруга иранског врховног вође Алија Хамнеија преминула је данас након што је подлегла повредама задобијеним у истом америчко-израелском ваздушном нападу у којем је погинуо њен муж.
"Ал Џазира" је извијестила да је Мансуре Хоџастех Багерзаде преминула два дана након што је њен муж, ајатолах Али Хамнеи, убијен у свом комплексу у Техерану.
Израел и САД су темпирали напад на Иран за суботу како би се поклопио са састанком на врху између ајатолаха Алија Хамнеија и његових помоћника, наводе два америчка извора упозната са операцијом.
Друштво
Ово бацамо сви, а има значајне количине злата
Убиство човјека који је владао Ираном скоро 40 година, извршено је јуче, потврђен је преко ноћи на државној телевизији. То је огроман тренутак за исламску нацију.
Израел је објавио да су поред ајатолаха убијени и бивши генерални секретар Савјета за националну безбједност Али Шамкани и командант Корпуса исламске револуционарне гарде Мохамед Пакпур.
Хроника
Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда
Два иранска извора рекла су "Ројтерсу" да је у суботу, непосредно прије почетка напада, Хамнеи сазвао састанак на безбједној локацији на којем су били присутни Шамкани и садашњи секретар Савјета за националну безбједност Али Лариџани.
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму