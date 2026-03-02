Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

Аутор:АТВ
Министарство унутрашњих послова Републике Српске увело је појачане мјере безбједности с циљем правовременог реаговања и спречавања евентуалних терористичких напада на подручју Републике Српске, а посебно у близини Јеврејског културног центра у Бањалуци и према другим Јеврејским заједницама на подручју Српске.
У оквиру наведених активности, припадници Специјалне антитерористичке јединице и Жандармерије у више наврата обилазе објекте од посебног интереса, врше појачан надзор и предузимају превентивне мјере ради очувања безбједности свих грађана.
Тренутна безбједносна ситуација у Републици Српској је стабилна, а мјере су подигнуте на виши ниво због могућег прелијевања кризе проузроковане ескалацијом насиља на Блиском Истоку, имајући у виду повезаност појединаца из Федерације БиХ са екстремистичким групама и учествовању у терористичким нападима у БиХ и свијету.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставиће да професионално извршава своје Уставом и законом прописане послове и задатке, а грађане позивамо да евентуалне сумњиве активности пријаве најближој полицијској станици или позивом на број 122.
