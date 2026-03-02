Logo
Катар обуставио производњу течног природног гаса, нови раст цијена на берзама

Извор:

Sputnjik

02.03.2026

18:12

Коментари:

1
Катар, Доха главни град
Фото: Tanjug/AP

Катар је данас обуставио комплетну производњу течног природног гаса након иранских напада дроновима на кључна постројења у Рас Лафану и Месаиду, чиме је са тржишта уклоњено око 20 одсто свјетске понуде тог гаса, а тржишта су на ову вијест реаговала новим растом цијена гаса.

Државна компанија Катар енерџи саопштила је да је због војних напада на објекте у индустријским зонама обуставила производњу течног природног гаса и повезаних производа, а за сада није познато када ће он бити обновљен.

Према подацима катарског Министарства одбране, ирански дронови циљали су постројење у Рас Лафану, које представља окосницу производње течног природног гаса, као и енергетски резервоар у Месаиду, а процјене штете још нису објављене, преноси портал Оилпрајс.

Катар је један од највећих свјетских извозника течног природног гаса, са око 14 производних линија које су до сада чиниле приближно петину глобалног извозног капацитета.

Обустава производње значајно пооштрава глобалну понуду гаса, посебно у Европи и Азији, упозоравају експерти.

Европске цијене гаса на берзи ТТФ у Амстердаму су данас нагло порасле и то за укупно 38 одсто на више од 44 евра за мегават-сат.

