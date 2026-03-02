Нова упозорења Ирана: Имају циљеве у Европи

02.03.2026
17:54
Коментари:2
Ирански амбасадор у Шпанији Реза Забиб упозорио је да ће његова земља "напасти било коју америчку базу у Европи ако буде потребно". Поручио је да је Иран "земља способна реаговати".
Шпански министар унутрашњих послова наредио је појачани надзор и безбједносне мјере широм земље због могућих пријетњи.
Ово се догађа након што је Шпанија одбила дати дозволу Сједињеним Америчким Државама да користе заједничке војне базе на њеном територију за нападе на Иран, због чега су Американци повукли више авиона КЦ-135 из база у Кадизу и Севиљи.
Амерички разарачи Ју-ес-ес Букли и Ју-ес-ес Рузвелт, који су прошле седмице напустили Кадиз, учествовати су у нападима на Иран, потврдиле су Сједињене Америчке Државе.
