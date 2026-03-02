Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

Извор:
Спутник Србија
02.03.2026
19:39
Коментари:0
Токсини и хемикалије из електричних уређаја попут телевизора, рачунара и паметних телефона пронађени су у мозгу и тиелима угрожених кинеских делфина и плискавица у Јужном кинеском мору, саопштили су данас научници упозоравајући на опасности електронског отпада по морски живот и потенцијално људско здравље.
Истраживање објављено у часопису Американ Хемикал Сосајети(АЦС) показало је значајне нивое мономера течних кристала (ЛЦМ), синтетичких органских хемикалија које се користе у производњи екрана, код Индо-пацифичких грбавих делфина и плискавица. ЛЦМ хемикалије омогућавају пролазак свјетлости кроз екране и јасан приказ слика, али због своје дуготрајне стабилности не разграђују се лако у животној средини.
Истраживачи са Универзитета у Хонгконгу, на челу са Јухе Хеом, анализирали су узорке ткива животиња прикупљене током 14 година, укључујући поткожно масно ткиво, мишиће, јетру, бубреге и мозак, преноси Гардијан.
Највеће концентрације пронађене су у масном ткиву, али су мала присуства ЛЦМ-а детектована и у мозгу, што указује да ове хемикалије прелазе крвно-мождану баријеру.
„Присутност ЛЦМ хемикалија у мозгу представља озбиљно упозорење. Ако прелазе код делфина, морамо бити забринути и за потенцијалне ефекте код људи из контаминиране хране или воде“, рекао је Хе.
Анализа је показала да четири најчешће присутна ЛЦМ-а могу да утичу на активност гена повезаних са поправком ДНК и деобом ћелија код делфина.
Свијет
Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!
Научници упозоравају да електронски отпад, чија се производња процјењује на 62 милиона тона годишње, представља растући глобални проблем, посебно због "брзе технологије" - јефтиних и често лоше произведених уређаја који се брзо одбацују.
Истраживачи истичу да је потребно продужавати животни вијек електронских уређаја поправкама, користити сертификовану рециклажу и пооштрити регулативе за употребу постојаних хемикалија у потрошачкој електроници прије него што уђу на тржиште.
„Немамо још директне доказе о утицају на људско здравље, али лабораторијски тестови на ћелијама делфина показали су да ове хемикалије могу мијењати активност гена. Ово је аларм. Ако чекамо да штета људском здрављу буде потпуно доказана, вјероватно ће бити прекасно. Дјеловањем сада можемо спријечити будућу јавноздравствену кризу“, закључио је Хе.
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
13 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
56
21
52
21
42
21
39
21
27
Тренутно на програму