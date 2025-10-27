Logo

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

27.10.2025

17:01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!
Фото: TikTok/@dolphindronedom/screenshot

Спектакуларан снимак на којем се види хиљаде делфина како “јуре” преко океана, код обале Калифорније, постао је виралан на ТикТоку.

Забиљежио га је професионални фотограф Доменик Бијађини, 16. октобра, а приказује такозвани стампедо делфина – синхронизовано кретање огромне групе кроз воду.

@dolphindronedom 5,000 dolphins in a stampede: one of the most awe-inspiring spectacles on earth! Viewed 10/16/2025 aboard Gone Whale Watching in San Diego! #dolphins #wildlife #nature #sandiego #GoneWhaleWatching ♬ Planet Earth III Suite - From "Planet Earth III" - Hans Zimmer & Jacob Shea & Sara Barone & Bastille

"Чујете ли тај звук?"

Од објављивања 19. октобра, снимак је “покупио” 3,2 милиона прегледа, уз опис: “5.000 делфина у стампеду - један од најспектакуларнијих призора на Земљи“.

“Чујете ли тај звук? То није велики брод - то је стампедо“, чује се како Доменик говори.

Камера затим прелази преко површине воде, а имамо прилику да видимо огромно јато у савршеном ритму. Иако је Доменик ветеран у свијету морске фотографије, каже да је овај “сусрет” био посебан.

Делфини

Занимљивости

Нешто страшно се дешава са китовима и делфинима

Није непозната појава

“Видјети толику групу како се истовремено креће у свим правцима, то одузима дах! Имали смо срећу да се један дио групе кретао ка нама, и готово се може чути узбуђење у мом гласу док сам снимао”, рекао је.

Иако “стампедо делфина” није непозната појава, размјере овог догађаја су изузетне, преноси Њусвик.

Делфини

Регион

Снимљени делфини у Боки, својим ''плесом'' одушевили туристе

Посебна "формација"

Он истиче је да се делфини крећу у овој “формацији” најчешће из два разлога – када иду ка подручју богатом рибом, или када беже од предатора.

“Понекад то раде и без очигледног разлога... можда као вид ‘вјежбе’. У овом случају, у близини су се налазиле орке“, казао је аутор невјероватног снимка.

“Просјечна група делфина броји између 100 и 500 јединки. Ово је било мега-јато“, додао је Доменик.

(Телеграф)

delfin

Delfini

stampedo

