Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

Спектакуларан снимак на којем се види хиљаде делфина како “јуре” преко океана, код обале Калифорније, постао је виралан на ТикТоку.
Забиљежио га је професионални фотограф Доменик Бијађини, 16. октобра, а приказује такозвани стампедо делфина – синхронизовано кретање огромне групе кроз воду.
@dolphindronedom 5,000 dolphins in a stampede: one of the most awe-inspiring spectacles on earth! Viewed 10/16/2025 aboard Gone Whale Watching in San Diego! #dolphins #wildlife #nature #sandiego #GoneWhaleWatching ♬ Planet Earth III Suite - From "Planet Earth III" - Hans Zimmer & Jacob Shea & Sara Barone & Bastille
Од објављивања 19. октобра, снимак је “покупио” 3,2 милиона прегледа, уз опис: “5.000 делфина у стампеду - један од најспектакуларнијих призора на Земљи“.
“Чујете ли тај звук? То није велики брод - то је стампедо“, чује се како Доменик говори.
Камера затим прелази преко површине воде, а имамо прилику да видимо огромно јато у савршеном ритму. Иако је Доменик ветеран у свијету морске фотографије, каже да је овај “сусрет” био посебан.
“Видјети толику групу како се истовремено креће у свим правцима, то одузима дах! Имали смо срећу да се један дио групе кретао ка нама, и готово се може чути узбуђење у мом гласу док сам снимао”, рекао је.
Иако “стампедо делфина” није непозната појава, размјере овог догађаја су изузетне, преноси Њусвик.
Он истиче је да се делфини крећу у овој “формацији” најчешће из два разлога – када иду ка подручју богатом рибом, или када беже од предатора.
“Понекад то раде и без очигледног разлога... можда као вид ‘вјежбе’. У овом случају, у близини су се налазиле орке“, казао је аутор невјероватног снимка.
“Просјечна група делфина броји између 100 и 500 јединки. Ово је било мега-јато“, додао је Доменик.
