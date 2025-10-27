Ново технолошко чудо из Кине: Гигантска летећа вјетротурбина која производи струју изнад облака

Извор:
Кликс
27.10.2025
16:51
Коментари:0
Кинеска компанија Пекинг Лини Јунчуан Енерџи Технолоџи представила је огромну надувавајућу вјетротурбину С1500, која може производити електричну енергију чак и у најудаљенијим подручјима.
Турбина подсјећа на цепелин — висока је као тринаестоспратница, а дуга попут кошаркашког игралишта. Према наводима компаније, током пробног лета произвела је један мегават-час енергије.
Њена конструкција користи главни хелијумски балон с прстенастим крилом, које искориштава струјање ваздуха на висинама до 1.500 метара, гдје су вјетрови јачи и стабилнији.
Дванаест генератора преноси произведену електричну енергију путем усидрених каблова. Тим инжењера користи лаке материјале како би олакшао транспорт и смањио трошкове производње. Захваљујући томе, турбина наводно може смањити цијену производње енергије за 30 одсто у односу на класичне вјетротурбине с торњевима.
Уређај је опремљен са 12 генератора, од којих сваки има снагу од 100 киловата.
За разлику од традиционалних копнених вјетротурбина, ваздушни вјетроенергетски систем не захтијева изградњу масивних торњева, већ има једноставну конструкцију која може уштедјети до 40 одсто материјала.
Систем се може брзо премјестити, што га чини погодним за пустиње, острва, рударска подручја и друга тешко приступачна мјеста.
Свијет
3 седм0
Свијет
1 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Свијет
2 мј0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму