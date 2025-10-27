Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

Извор:
Ало
27.10.2025
14:19

Добровољачке јуришне трупе које су учествовале у специјалној војној операцији добиће статус ветерана и војног инвалида, према новом закону који је потписао предсједник Русије Владимир Путин.
Закон, који је данас ступио на снагу, усвојен је на иницијативу руске владе, а измјене су унете у Закон "О ветеранима".
Према документу, право на статус ветерана имају војници који су потписали уговоре са Министарством одбране Руске Федерације између 1. октобра 2022. и 1. септембра 2023. године, а служили су у специјалним јединицама војних формација, преносе руски медији.
Мјесечне новчане накнаде добровољачким јуришним трупама одређиваће територијалне канцеларије Руског социјалног фонда, почев од дана када се лице званично призна као ветеран.
Такође се наводи да ће исплате бити додијељене аутоматски, без потребе за подношењем посебног захтјева, уколико појединци претходно нису искористили то право.
