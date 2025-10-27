Logo

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Извор:

Телеграф

27.10.2025

14:14

Коментари:

0
beba
Фото: Pixabay

На од‌јељењу акушерства Опште болнице у Никшићу у суботу, 25. октобра преминуло је новорођенче, преноси "Дан".

Родитељи бебе кажу да налаз обдукције указује на могући немар запослених и да је упућен Основном државном тужилаштву.

Дана 22. 10. 2025. у породилишту Опште болнице у Никшићу, родила се здрава д‌јевојчица Х. Ш. од оца Г. Ш. и мајке Т. Ш. Беба је рођена здрава, оцијењена је највишом оцјеном, а порођај је прошао лагано, без икаквих компликација, наводи се у саопштењу породице.

"У суботу, 25.10. новорођенчету је констатована жутица. Поведена је од мајке око 18.30 сати тога дана у собу за фотосинтезу у којој је требало да остане 24 сата и више се није вратила. По прелиминарном налазу обдукције, смрт је наступила око 21.10 сати истог дана.

Погинула породица-Београд-26102025

Хроника

Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду

Као узрок смрти бебе наведено је гушење храном приликом бљуцкања. Беба је остављена сама, нико није био ту од особља болнице да јој помогне, да је окрене, потапше шта год. Обдукциони налаз послат је у Основно државно тужилаштво, које по информацијама породице треба да покрене случај", каже се у саопштењу родитеља достављеном медијима.

Из болнице у Никшићу за сада се нису оглашавали поводом ових тврдњи, преноси "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

умрла беба

Nikšić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јанез и Алес Шутар

Регион

Брат убијеног Словенца подијелио емотивну објаву: ''Оставио си велику празнину''

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Страни држављанин голим рукама савладао разбојника у Загребу

2 ч

0
Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

Регион

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

3 ч

0
Уништен локал у Подгорици

Регион

Хаос у Подгорици не престаје: Изреволтирани грађани демолирали локал једног Турчина

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner