Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Извор:
Телеграф
27.10.2025
14:14
Коментари:0
На одјељењу акушерства Опште болнице у Никшићу у суботу, 25. октобра преминуло је новорођенче, преноси "Дан".
Родитељи бебе кажу да налаз обдукције указује на могући немар запослених и да је упућен Основном државном тужилаштву.
Дана 22. 10. 2025. у породилишту Опште болнице у Никшићу, родила се здрава дјевојчица Х. Ш. од оца Г. Ш. и мајке Т. Ш. Беба је рођена здрава, оцијењена је највишом оцјеном, а порођај је прошао лагано, без икаквих компликација, наводи се у саопштењу породице.
"У суботу, 25.10. новорођенчету је констатована жутица. Поведена је од мајке око 18.30 сати тога дана у собу за фотосинтезу у којој је требало да остане 24 сата и више се није вратила. По прелиминарном налазу обдукције, смрт је наступила око 21.10 сати истог дана.
Хроника
Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду
Као узрок смрти бебе наведено је гушење храном приликом бљуцкања. Беба је остављена сама, нико није био ту од особља болнице да јој помогне, да је окрене, потапше шта год. Обдукциони налаз послат је у Основно државно тужилаштво, које по информацијама породице треба да покрене случај", каже се у саопштењу родитеља достављеном медијима.
Из болнице у Никшићу за сада се нису оглашавали поводом ових тврдњи, преноси "Телеграф".
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму