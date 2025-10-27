Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

27.10.2025
11:37
Коментари:0
У зградама где се сувласници не могу договорити, почело је именовање принудних представника. Иако су то станарима потпуно непознате особе, оне имају право, уз одређену накнаду, управљати зградама као да су их сви одабрали. Градско-стамбено комунално господарство (ГСКГ) расписало је јавни конкурс за избор принудних представника, а до сада је покривено 240 зграда у Загребу.
Нови сет закона и прописа о управљању зградама омогућава да, у случају када се сувласници не могу договорити о избору представника, управитељ зграде (најчешће комунална фирма) сам изабере принудног представника. То може бити и особа која не живи у згради, али мора бити пословно способна, имати пребивалиште у истој локалној самоуправи и високу стручну спрему из друштвених или техничких наука. Такође, против ње не сме бити вођен казнени поступак.
На конкурс се до сада пријавило 54 кандидата. Од тога, 24 особе нису испуњавале услове, 24 су именоване, а шест ће бити позвано на разговор пре именовања. Сваки принудни представник тренутно управља у просјеку са 10 зграда, преузимајући све дужности и обавезе као да су их станари сами изабрали.
Нето накнаде за ову функцију крећу се од 50 до 800 евра месечно, у зависности од укупне квадратуре посебних дијелова зграде. Већина принудних представника има редован посао и ову функцију обавља као споредно занимање. Међу њима су дипломирани инжењери електротехнике, архитектуре, као и неколико пензионера.
Тренутно је покривено око 40% зграда које немају представника. Планира се други талас именовања, што је припрема за трећу фазу – именовање принудних управника, посао који осим ГСКГ обављају и приватне фирме.
Из ГСКГ-а апелују на све сувласнике да изаберу свог представника, како не би морали прихватити принудно наметнуту особу, што може донети додатне трошкове и потенцијалне сукобе у згради, пише Тпортал.
