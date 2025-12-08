Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Како је Магдаленин отац синоћ потврдио за Телеграф, дјевојчица се налази на путу кући.

Свијет Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Раније је њен самохрани отац рекао да је она изашла кроз прозор у сриједу око 15 сати, након чега јој се изгубио сваки траг, а телефон је оставила код куће.

Четири дана и ноћи отац је упорно тражио и додао је да је нестанак пријавио полицији.

Друштво Славимо Светог Климента: Данас не треба радити тешке физичке послове

Према његовим ријечима, Магдалена је имала обичај да накратко нестане, али се увијек враћала кући.