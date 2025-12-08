Logo
Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Извор:

Телеграф

08.12.2025

07:20

Коментари:

0
Фото: Приватна архива/Телеграф

Дјевојчица Магдалена Ђ. (16), која је нестала прије пет дана дана из породичне куће у центру Смедерева, пронађена је, сазнаје Телеграф.

Како је Магдаленин отац синоћ потврдио за Телеграф, дјевојчица се налази на путу кући.

Zemljotres

Свијет

Камчатку погодио земљотрес јачине 6.0 степени

Раније је њен самохрани отац рекао да је она изашла кроз прозор у сриједу око 15 сати, након чега јој се изгубио сваки траг, а телефон је оставила код куће.

Четири дана и ноћи отац је упорно тражио и додао је да је нестанак пријавио полицији.

spc crkva manastir

Друштво

Славимо Светог Климента: Данас не треба радити тешке физичке послове

Према његовим ријечима, Магдалена је имала обичај да накратко нестане, али се увијек враћала кући.

Smederevo

пронађена дјевојчица

Коментари (0)
