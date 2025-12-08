Тајланд напао Камбоџу

Извор:
Тајланд је јутрос покренуо ваздушне нападе на војне циљеве у неколико подручја Камбоџе. Напади су, тврде, услиједили након што су најмање два тајландска војника погинула, а четири рањена у нападу трупа Камбоџе дуж спорне границе.
Камбоџа је негирала отварање ватре и тврди да су тајландске снаге њу напале, док су камбоџанске трупе одустале од одмазде.
- Ваздушни напади су циљали само војну инфраструктуру, укључујући складишта оружја, командне центре и логистичке руте процијењене као директне пријетње - наводи се у саопштењу Краљевског тајландског ратно-космичког ваздухопловства (РТАФ).
Тврде да је Камбоџа мобилисала тешко наоружање, премјестила борбене јединице и припремила елементе ватрене подршке - активности које би могле ескалирати војне операције и представљати пријетњу тајландском пограничном подручју.
У јулу је у наглој ескалацији дугогодишњег граничног сукоба између земаља погинуло више од 40 људи. Двије земље су се неколико дана касније договориле о прекиду ватре и потписале заједничку декларацију о миру у октобру.
Нове тензије тињају од недјеље, двије земље размјењују кривицу за нове нападе на граници.
У недјељу је Тајланд саопштио да су камбоџански војници отворили ватру на тајландске трупе распоређене да заштите инжењере који раде на пројекту побољшања путева у пограничној провинцији Сисакет.
Тајландске снаге су потом узвратиле ватру, а сукоб је трајао 15-20 минута, а у њему су убијена два тајландска војника.
Камбоџа негира ову тврдњу, тврдећи да је тајландска војска пуцала из топова и тенкова на камбоџанску територију.
Краљевска тајландска војска саопштила је да је уништила жичару коју је Камбоџа изградила за транспорт оружја у близини тајландско-камбоџанске границе.
Жичара, која се налази само неколико стотина метара западно од древног храмског комплекса дворца Та Кваи, потпуно је уништена, према објави коју је на платформи Икс објавила локална новинска агенција Краљевске тајландске војске.
- Војска ће штитити народ и суверенитет пуном снагом - пише у објави која садржи хаштаг #МирНеПостоји.
Камбоџа, која је номиновала америчког предсједника Доналда Трампа за Нобелову награду за мир због његове улоге у посредовању у прекиду ватре прије два мјесеца, и даље инсистира на томе да је посвећена споразуму.
Камбоџанско Министарство националне одбране негирало је наводе РТАФ-а, називајући их "лажним информацијама" у саопштењу на Иксу.
- Камбоџа није узвратила током два напада и наставља да будно и са највећим опрезом прати ситуацију", наводи се у саопштењу.
У посебном саопштењу, камбоџанска војска оптужила је тајландску војску да је покренула "напад на камбоџанске снаге" око 5:04 часова по локалном времену.
