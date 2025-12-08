Logo
У Српској почиње исплата пензија

Извор:

АТВ

08.12.2025

06:57

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској данас почиње исплата пензија за новембар у укупном износу 168 милиона КМ.

Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања, саопштено је из Министарства финансија.

беба

Свијет

Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало азвршила у затвору

Влада Републике Српске ће почетком наредне године, извршити редовно усклађивање пензија, чиме ће пензије бити додатно уваћане.

