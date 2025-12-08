У Српској почиње исплата пензија

Извор:
У Републици Српској данас почиње исплата пензија за новембар у укупном износу 168 милиона КМ.
Крајем мјесеца биће исплаћена и децембарска пензија, како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања, саопштено је из Министарства финансија.
Влада Републике Српске ће почетком наредне године, извршити редовно усклађивање пензија, чиме ће пензије бити додатно уваћане.
