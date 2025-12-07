Logo
Large banner

Ноћна рутина која обнавља кожу лица док спавате

Извор:

Супержена

07.12.2025

13:31

Коментари:

0
Лице
Фото: pexels

Сан је најмоћнији савезник коже, али његова регенеративна моћ може бити додатно појачана правилном ноћном рутином. За разлику од дневне његе која штити кожу од спољашњих утицаја, ноћна рутина је фокусирана на обнову, хидратацију и опоравак.

Правилно изведена њега коже омогућава активним састојцима да дјелују током ноћи, поправљајући оштећења настала током дана, смањујући знаке старења и враћајући кожи свјежину и блистав изглед.

Par, ljubav

Љубав и секс

Дошао је по дјевојку на први дејт, а онда се десило нешто невјероватно

Довољно је придржавати се ових једноставних корака, а резултати се виде већ након неколико седмица редовне примјене.

1. Темељно чишћење – први корак ка ноћној њези коже

Чишћење је неопходно без обзира на то да ли сте користиле шминку или не. Кожа током дана акумулира загађење, прашину и остатке маке-уп производа, што може блокирати поре и узроковати иритације.

Ако користите пудер, препоручује се двоструко чишћење – прво уљни или балзам чистач који раствара шминку, а затим благи гел или мицеларна вода која уклања остатке и не оштећује заштитну баријеру коже.

Овај корак осигурава да кожа буде потпуно спремна за даљу нкегу и да сви активни састојци каснијих производа дјелују максимално.

Спасавање

Свијет

Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

2. Тоник и њега подручја око очију – добро је и за опуштање

Тоник је кључ за уравнотежење пХ коже и припрему за серуме и креме. Важно је одабрати формулу без алкохола како би кожа остала хидрирана и њежна. Након тоника, нанесите крему за подручје око очију.

Овај корак је посебно важан за све који проводе много времена пред екранима, јер масажа и хранљива крема опуштају мишиће око очију и помажу у смањењу натечености и ситних бора. На овај начин кожа око очију добија додатну заштиту и регенерацију током ноћи.

3. Серум и хидратација – завршни кораци за сјај и блистав тен

Ноћ је идеално вријеме за активне састојке попут ретиноида, витамина или киселина, који помажу у борби против бора и пигментација. Кључно је увести један по један активан састојак како бисте избјегли иритације.

Лувр

Свијет

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Након серума, завршите хидратацијом – било да користите богату крему, уље или ноћну маску која се оставља преко ноћи.

Овим кораком "закључавају се" сви претходно нанијети производи, кожа остаје хидрирана, обновљена и блистава. Важно је знати да не морате користити специјалну ноћну крему – довољна је ваша дневна крема без СПФ-а, богата хранљивим састојцима.

Подијели:

Таг:

njega kože

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

Свијет

Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

43 мин

0
Ниске бројке: Руси смањују потрошњу алкохола

Свијет

Ниске бројке: Руси смањују потрошњу алкохола

45 мин

0
Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода

Свијет

Медведев: Ажурирана стратегија САД личи на заокрет огромног брода

46 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?

59 мин

0

Више из рубрике

''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

Стил

''Бакин маникир'' је највећи тренд ове зиме: Ево о чему се ради

1 д

0
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Стил

Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

4 д

0
''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

Стил

''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

4 д

0
Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

Стил

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner