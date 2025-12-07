Ноћна рутина која обнавља кожу лица док спавате

Извор:
Сан је најмоћнији савезник коже, али његова регенеративна моћ може бити додатно појачана правилном ноћном рутином. За разлику од дневне његе која штити кожу од спољашњих утицаја, ноћна рутина је фокусирана на обнову, хидратацију и опоравак.
Правилно изведена њега коже омогућава активним састојцима да дјелују током ноћи, поправљајући оштећења настала током дана, смањујући знаке старења и враћајући кожи свјежину и блистав изглед.
Довољно је придржавати се ових једноставних корака, а резултати се виде већ након неколико седмица редовне примјене.
Чишћење је неопходно без обзира на то да ли сте користиле шминку или не. Кожа током дана акумулира загађење, прашину и остатке маке-уп производа, што може блокирати поре и узроковати иритације.
Ако користите пудер, препоручује се двоструко чишћење – прво уљни или балзам чистач који раствара шминку, а затим благи гел или мицеларна вода која уклања остатке и не оштећује заштитну баријеру коже.
Овај корак осигурава да кожа буде потпуно спремна за даљу нкегу и да сви активни састојци каснијих производа дјелују максимално.
Тоник је кључ за уравнотежење пХ коже и припрему за серуме и креме. Важно је одабрати формулу без алкохола како би кожа остала хидрирана и њежна. Након тоника, нанесите крему за подручје око очију.
Овај корак је посебно важан за све који проводе много времена пред екранима, јер масажа и хранљива крема опуштају мишиће око очију и помажу у смањењу натечености и ситних бора. На овај начин кожа око очију добија додатну заштиту и регенерацију током ноћи.
Ноћ је идеално вријеме за активне састојке попут ретиноида, витамина или киселина, који помажу у борби против бора и пигментација. Кључно је увести један по један активан састојак како бисте избјегли иритације.
Након серума, завршите хидратацијом – било да користите богату крему, уље или ноћну маску која се оставља преко ноћи.
Овим кораком "закључавају се" сви претходно нанијети производи, кожа остаје хидрирана, обновљена и блистава. Важно је знати да не морате користити специјалну ноћну крему – довољна је ваша дневна крема без СПФ-а, богата хранљивим састојцима.
