Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

01.12.2025

15:25

Зима није разлог да се одрекнете женственог изгледа. Напротив, хладна сезона пружа нове могућности за креирање елегантних и стилских комбинација. Заборавите на безобличне перјане јакне и досадне комбинације – уз неколико једноставних правила, и у најхладнијим данима можете изгледати модерно и женствено.

1. Истакните струк

Чак и када носите плетене џемпере, оверсизе јакне или топле капуте, не устручавајте се да нагласите струк. Ово је једноставан трик који моментално побољшава силуету.

Носите каиш преко панталона или фармерки. Увуците крајеве каиша у џемпер или јакну за уредан изглед.

Каиш можете ставити и преко капута, кардигана или чак крзнених капута – брзо наглашава струк и чини фигуру грациознијом.

2. Плетене хаљине

Макси плетене хаљине су маст-хаве за зиму. Нуде комбинацију удобности и женствености, а истовремено изгледају елегантно. Идеални материјали су вунени, кашмир и мерино вуна – топли, пријатни и практични.

Постоје разни модели: равни крој, хаљине са омотавањем, са високим изрезом или шлицем – за сваки стил постоји савршена опција.

3. Не заборавите сукње

Дуге сукње од вуне, коже или плетених материјала штите од хладноће и додају елеганцију сваком покрету. Лагани рубови сукње доносе женственост и разиграност чак и испод топлог зимског капута.

4. Елегантан горњи слој

Умјесто спортских јакни, изаберите класичне капуте или крзнена одијела.

Капут од вуне или кашмира са изолацијом је сигурна и практична опција.

Вјештачко крзно данас изгледа једнако луксузно као и право, а често и импресивније. Додаје дозу шика и софистицираности.

5. Торбе у боји

Зими често бирамо тамне тонове, али додаци у јарким нијансама могу учинити аутфит занимљивим.

Испробајте богату жуту или гримизну торбу уз монохроматски изглед. Овај једноставан детаљ ће вашем стајлингу дати живот и учинити га упечатљивим.

6. Штикле су увијек женствене

Високе потпетице дуго су синоним за женственост, али зими многе одустају због хладноће и клизавих површина.

Довољна је удобна висина од 5–7 цм да добијете елегантан ход.

Висококвалитетни гумени ђон, танак или дебељи, омогућава сигурност чак и на леду.

