Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа

Извор:
Агенције
01.12.2025
15:04
Коментари:0
Полиција Хонг Конга ухапсила је 13 лица у оквиру истраге о пожару у стамбеном комплексу у којем је погинуло најмање 151 лице, јавила је кинеска државна новинска агенција Синхуа, позивајући се на локалне надлежне органе.
У извјештају се наводи да седам од 20 узорака материјала од којег је саграђена зграда, који су прикупљени са спаљених небодера, није испунило стандарде отпорности на ватру.
Свијет
Азаров: Режим Зеленског улази у агонију
"Синхуа" додаје да полиција наставља истрагу о несрећи.
Пожар је у сриједу, 26. новембра, захватио осам небодера у Хонг Конгу.
Најновије
Најчитаније
15
29
15
26
15
25
15
16
15
16
Тренутно на програму