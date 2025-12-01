Logo

Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа

Извор:

Агенције

01.12.2025

15:04

Коментари:

0
Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Полиција Хонг Конга ухапсила је 13 лица у оквиру истраге о пожару у стамбеном комплексу у којем је погинуло најмање 151 лице, јавила је кинеска државна новинска агенција Синхуа, позивајући се на локалне надлежне органе.

У извјештају се наводи да седам од 20 узорака материјала од којег је саграђена зграда, који су прикупљени са спаљених небодера, није испунило стандарде отпорности на ватру.

Володимир Зеленски

Свијет

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

"Синхуа" додаје да полиција наставља истрагу о несрећи.

Пожар је у сриједу, 26. новембра, захватио осам небодера у Хонг Конгу.

Подијели:

Тагови:

Hong Kong

пожар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако желите здраво срце одмах ово избаците из исхране

Здравље

Ако желите здраво срце одмах ово избаците из исхране

46 мин

0
Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

Свијет

Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

56 мин

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

СНСД и СДС кажњени због кршења изборне тишине

1 ч

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Сутра у Српској облачно, а сусњежица и снијег у овим предјелима

1 ч

0

Више из рубрике

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Свијет

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

41 мин

0
Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

Свијет

Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

56 мин

0
Сијарто: Мађарска води суверену политику, не тражи дозволу ни Берлина ни Брисела

Свијет

Сијарто: Мађарска води суверену политику, не тражи дозволу ни Берлина ни Брисела

2 ч

0
Зеленски се састао са Макроном

Свијет

Зеленски се састао са Макроном

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

29

Отворен тестамент Саше Поповића: Шта је урађено са 280 станова и осталом имовином

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner