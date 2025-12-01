Logo

Ако желите здраво срце одмах ово избаците из исхране

Извор:

Крстарица

01.12.2025

14:46

Ви можда мислите да је само превише слаткиша лоше — али права опасност за срце често долази из тањира.

У наставку ћете сазнати које намирнице су најгора храна за срце — и колико је лако умјесто тога бирати боље и чувати здравље.

Кардиолози упозоравају на ових 5 опасности које свакодневно вребају из тањира:

Прерађена храна и месне прерађевине — кобасице, саламе, хреновке, виршле и слично — често садрже високе количине соли, засићених масти, па и конзервансе. Кардиолози упозоравају да то није безазлен избор: оваква храна повећава ризик од атеросклерозе, повишеног крвног притиска и проблема са срцем.

Пржена храна, помфрит, чипс, пржено месо — комбинација нездравих масти и соли тјера ЛДЛ (“лош холестерол”) да “нападне” зидове артерија, док истовремено смањује ХДЛ (“добар”). То води до сужавања крвних судова, отежаног протока крви и повећаног ризика од срчаних обољења.

Рафинисани угљени хидрати и бијели хљеб/пецива/бијели пиринач — уклањањем влакана, витамина и минерала, остаје “празан” извор енергије који брзо диже ниво шећера у крви. То може довести до дебљања, инсулинске резистенције и дугорочно – проблема са срцем.

Слаткиши, газирани сокови, заслађена храна и грицкалице — превише шећера и соли, плус често комбинација са лошим мастима, значи додатни притисак на срце. Честа конзумација ових намирница повезана је са повећаном вјероватноћом срчаних обољења.

Велики унос соли — натријум из грицкалица, готових сосова, прерађене хране и готових јела подиже крвни притисак. Дугорочно, повишен притисак оптерећује срце и крвне судове.

Како то избјећи — конкретно и брзо

Бирајте цјеловите житарице (смеђи пиринач, интегрални хљеб, овсене пахуљице) умјесто бијелог хљеба и бијелих тестенина. Тиме одржавате ниво шећера стабилним и помажете срцу.

Умјесто прерађеног меса и кобасица, једите немасну пилетину, ћуретину или рибу — али припремљену једноставно, без дубоког пржења.

Грицкалице и сокове замените орашастим плодовима, свежим воћем или поврћем. Тако добијате здраве масти и влакна, а избјегавате натријум, шећер и лоше масти.

Када кувате — користите зачине, зачинско биље, лимун, маслиново уље — уместо соли и готових сосова.

Ако баш понекад желите нешто “зачињеније” — нека то буде печено, не пржено. На пример, печен кромпир са поврћем умјесто помфрита.Након промјене можете брзо осјетити конкретне промјене по своје здравље — више енергије, мањи осјећај умора, бољи сан, растерећено срце што “не носи” тежину натријума и засићених масти. Дугорочно — нижи крвни притисак, бољи холестерол, мањи ризик од срчаних болести. И то је сасвим реално, ако се држите добрих навика.

Повратите контролу над срцем

Када избјегнете најгору храну за срце — прерађевине, пржено, рафиниране угљене хидрате, претјерану со и шећер — дајете срцу шансу да ради мирно, правилно и без оптерећења. Није никаква дијета, већ основа добре, промишљене исхране. Почните малим промјенама, данас — срце ће вам бити захвално, преноси Крстарица.

