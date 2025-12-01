Обезбједите себи природну заштиту: Ово воће чува здравље срца

01.12.2025
Не само да ћете обогатити свој јеловник, већ ће и ваше срце добити оно што му је заиста потребно кроз ово воће – природну заштиту.
Једите га сваки дан, а и увијек ако можете једино воће које чува срце.
Здрава исхрана је један од најједноставнијих, али и најмоћнијих начина да сачувамо здравље и добру функционалност за срце и умањимо ризик од кардиоваскуларних болести, преноси аваз.ба.
Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), правилна исхрана игра кључну улогу у превенцији озбиљних срчаних стања, попут коронарне болести, аритмија, срчане слабости и инфаркта.
Савјети
Шта све треба да знате о јапанским јабукама?
Иако често размишљамо о здравој исхрани, воће је дио који се неријетко потцјењује. А заправо, поједине врсте воћа могу значајно доприњети здрављу нашег срца.
Портал Хеалтх Дигест преноси да Америчко удружење за срце препоручује пажљив избор воћа како бисмо тијелу обезбједили важне хранљиве материје – попут влакана, витамина, минерала и антиоксиданаса, али и контролисали унос шећера.
Стручњаци су издвојили 10 врста воћа које би требало редовно да конзумирамо ако желимо да очувамо здравље срца:
Бобичасто воће (боровнице, јагоде, малине)
Брескве
Лубеница
Грејпфрут
Јабуке
Авокадо
Поморанџе
Киви
Нар
Шљиве
Укључивањем овог воћа у свакодневну исхрану, не само да ћемо обогатити свој јеловник, већ ће и ваше срце добити оно што му је заиста потребно – природну заштиту, преноси Крстарица.
