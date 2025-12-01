Logo

Обезбједите себи природну заштиту: Ово воће чува здравље срца

01.12.2025

09:26

Коментари:

0
Обезбједите себи природну заштиту: Ово воће чува здравље срца
Фото: АТВ

Не само да ћете обогатити свој јеловник, већ ће и ваше срце добити оно што му је заиста потребно кроз ово воће – природну заштиту.

Једите га сваки дан, а и увијек ако можете једино воће које чува срце.

Здрава исхрана је један од најједноставнијих, али и најмоћнијих начина да сачувамо здравље и добру функционалност за срце и умањимо ризик од кардиоваскуларних болести, преноси аваз.ба.

Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), правилна исхрана игра кључну улогу у превенцији озбиљних срчаних стања, попут коронарне болести, аритмија, срчане слабости и инфаркта.

јабуке-јабука

Савјети

Шта све треба да знате о јапанским јабукама?

Иако често размишљамо о здравој исхрани, воће је дио који се неријетко потцјењује. А заправо, поједине врсте воћа могу значајно доприњети здрављу нашег срца.

Портал Хеалтх Дигест преноси да Америчко удружење за срце препоручује пажљив избор воћа како бисмо тијелу обезбједили важне хранљиве материје – попут влакана, витамина, минерала и антиоксиданаса, али и контролисали унос шећера.

Стручњаци су издвојили 10 врста воћа које би требало редовно да конзумирамо ако желимо да очувамо здравље срца:

Бобичасто воће (боровнице, јагоде, малине)

Брескве

Лубеница

Грејпфрут

Јабуке

Авокадо

Поморанџе

Киви

Нар

Шљиве

Укључивањем овог воћа у свакодневну исхрану, не само да ћемо обогатити свој јеловник, већ ће и ваше срце добити оно што му је заиста потребно – природну заштиту, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Воће

здравље

srce

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

Здравље

Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

3 д

0
Најбоље намирнице за имунитет: Уврстите их у исхрану током сезоне прехлада и грипа

Здравље

Најбоље намирнице за имунитет: Уврстите их у исхрану током сезоне прехлада и грипа

1 седм

0
Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Здравље

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

1 седм

0
Поврће које успорава старење и јача имунитет, али га многи не једу често

Савјети

Поврће које успорава старење и јача имунитет, али га многи не једу често

2 седм

0

Више из рубрике

Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота

Здравље

Данас је Свјетски дан борбе против сиде: Глобална епидемија 80-их, однијела је стотине живота

6 ч

0
Болест која се тешко открива, а погађа цијели организам

Здравље

Болест која се тешко открива, а погађа цијели организам

1 д

0
Само погоршава ситуацију: Ово је храна коју не треба јести када сте болесни

Здравље

Само погоршава ситуацију: Ово је храна коју не треба јести када сте болесни

1 д

0
Шта се дешава са организмом када постимо?

Здравље

Шта се дешава са организмом када постимо?

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

15

13

Српска оборила све рекорде: Остварено више од милион ноћења

15

11

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner