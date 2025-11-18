Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

18.11.2025
18:07
Коментари:0
Вријеме je када епидемија хара, што не значи да треба бити у паници и страху.
Вјерујем да велика већина мисли на имунитет и прије него дође до оваквих ситуација, свакако није на одмет имати у виду неке брзе и једноставне рецепте.
Напитак који се спрема брзо и једноставно, потребни састојци су мед, ђумбир и лимуна.
– комад свјежег ђумбира – 4 цм
– 800 мл воде
– 1 лимуна
– 1 кашика меда
Ситно нарендајте ђумбир, прелијте водом па додајте лимуна (пола исциједите, друга половина на кришке) и мед. Добро измијешајте, а прије употребе процедите и уживајте. Овај напитак можете употребљавати сваки дан.
