Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

18.11.2025

18:07

Моћни напитак за имунитет: Потребна су вам само три састојка

Вријеме je када епидемија хара, што не значи да треба бити у паници и страху.

Вјерујем да велика већина мисли на имунитет и прије него дође до оваквих ситуација, свакако није на одмет имати у виду неке брзе и једноставне рецепте.

Напитак који се спрема брзо и једноставно, потребни састојци су мед, ђумбир и лимуна.

– комад свјежег ђумбира – 4 цм

– 800 мл воде

– 1 лимуна

– 1 кашика меда

Ситно нарендајте ђумбир, прелијте водом па додајте лимуна (пола исциједите, друга половина на кришке) и мед. Добро измијешајте, а прије употребе процедите и уживајте. Овај напитак можете употребљавати сваки дан.

