Аустрија - БиХ: Гдје има пренос утакмице

Аутор:

Стеван Лулић

18.11.2025

18:05

Коментари:

2
Фудбалери БиХ
Фото: ФС БиХ

Фудбали БиХ од 20:45 сати крећу у поход на директан пласман на Свјетско првенство.

У одлучујућем мечу гостују Аустрију и треба им побједа да би директно отишли на Мундијал.

Мики Мећава

Сцена

Мики Мећава једва извукао главу: Човјек с бомбом улетио на славље

Уколико Змајеви остваре жељну побједу то ће им бити друго учешће на Свјетском првенству у историји.

Гдје гледати утакмицу

Навијачи БиХ с нестрпљењем очекују најважнију утакмицу ових квалификација, а пренос ће бити обезбијеђен на неколико телевизија.

kanada hladnoca nevrijeme zimska oluja tanjugap

Свијет

Метеоролози упозоравају: Слиједи најхладнија зима у посљедњих 250 година

Тако ће они који нису у могућности да буду на стадиону, меч моћи да гледају на БХРТ-у.

Осим тога, утакмицу преносе и Арена Премиум 4 Србија, словеначки Спорт Клуб 1, те албански Супер Спорт 4.



Тагови:

Fudbalski savez BiH

kvalifikacije

Аустрија

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Коментари (2)
