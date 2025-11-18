Аустрија - БиХ: Гдје има пренос утакмице

Аутор:Стеван Лулић
18.11.2025
18:05
Коментари:2
Фудбали БиХ од 20:45 сати крећу у поход на директан пласман на Свјетско првенство.
У одлучујућем мечу гостују Аустрију и треба им побједа да би директно отишли на Мундијал.
Уколико Змајеви остваре жељну побједу то ће им бити друго учешће на Свјетском првенству у историји.
Навијачи БиХ с нестрпљењем очекују најважнију утакмицу ових квалификација, а пренос ће бити обезбијеђен на неколико телевизија.
Тако ће они који нису у могућности да буду на стадиону, меч моћи да гледају на БХРТ-у.
Осим тога, утакмицу преносе и Арена Премиум 4 Србија, словеначки Спорт Клуб 1, те албански Супер Спорт 4.
