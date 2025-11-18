Logo
Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

Гранд

18.11.2025

17:30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење
Фото: Youtube

Пјевачица Јана Тодоровић заједно са супругом годинама је држала издавачу кућу која је успјешно радила, а током короне покренула је други бизнис који је за двије нед‌јеље пропао.

"То је супер кренуло, него нас је спречила корона. Ресторан смо отворили 1. марта, а 15. затворили, када су прогласили ванредно стање. Ми смо доста тога уложили, али десило се то што се десило, поготово оно најтужније за моју породицу. Не бих заиста о томе", рекла је у емисији "Гранд специјал" па се осврнула на продукцијску кућу коју је држала са супругом.

Horoskop

Занимљивости

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

"Једно дивно лијепо искуство, Доста великих имена је тада било у нашој издавачкој кући. Ја сам била по страни, нисам желела да се мијешам, да не би било "види ове газдарице". Много ми је драго што сам била по страни, а још драже што сам многе људе упознала и доживјела велико разочарење", истакла је пјевачица.

Таг:

Пјевачица

