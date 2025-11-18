Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

Извор:
Гранд
18.11.2025
17:30
Коментари:0
Пјевачица Јана Тодоровић заједно са супругом годинама је држала издавачу кућу која је успјешно радила, а током короне покренула је други бизнис који је за двије недјеље пропао.
"То је супер кренуло, него нас је спречила корона. Ресторан смо отворили 1. марта, а 15. затворили, када су прогласили ванредно стање. Ми смо доста тога уложили, али десило се то што се десило, поготово оно најтужније за моју породицу. Не бих заиста о томе", рекла је у емисији "Гранд специјал" па се осврнула на продукцијску кућу коју је држала са супругом.
"Једно дивно лијепо искуство, Доста великих имена је тада било у нашој издавачкој кући. Ја сам била по страни, нисам желела да се мијешам, да не би било "види ове газдарице". Много ми је драго што сам била по страни, а још драже што сам многе људе упознала и доживјела велико разочарење", истакла је пјевачица.
