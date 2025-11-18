Logo
Large banner

Сви полудјели за Митровићевом Милунком, а уопште није жена

Извор:

Телеграф

18.11.2025

15:10

Коментари:

0
Сви полудјели за Митровићевом Милунком, а уопште није жена
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Објава Жељка Митровића, на дан крсне славе, 16. новембра - изазвала је велику пажњу јавности, јер је најавио отказе на телевизији "Пинк".

И док јавност увелико спекулише ко је то издао Митровића, прве подршке су му стигле од жене Милице и кћерке Андрее.

Како је написао, дан прије славе је био на гробу своје мајке, гдје се заклео да ће "почистити" своју кућу од непријатеља.

Жељко Митровић није прецизирао да ли је ово упућено водитељима или запосленима који су њему посебно блиски на телевизији.

небо облаци бл1

Друштво

Какво ће бити вријеме сутра?

Но, оно што се сви сећају од прије неколико мјесеци, јесте и запослена Милунка, коју је Митровић представио као своју замјеницу, у питању је вјештачка интелигенција.

Милунка је креирана уз помоћ вјештачке интелигенције, што је за њу само предност када су у питању професионални подухвати везани за развој Пинка.

Претходно је најавила да ће бити строга према запосленима, а сада је покушала да "преузме" дио заслуга за пројекте које је осмислио и реализовао Жељко Митровић, преноси "Телеграф".

Наиме, он је упозорио да се не кити туђим перјем, али је на свом Инстаграм налогу објавио снимак помоћнице која је до детаља открила све планове Пинк Медија Групе за нову телевизијску сезону, али и оне који се односе на Театар "Одеон" и ПРДЦ.

javna kuhinja1

Друштво

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

"Првог септембра сам почела да радим и да обављам функцију Жексовог замјеника, као потпредсједник Пинк Медија Груп. И поред тога што сам продукт вјештачке интелигенције врло сам збуњена шта је све Жекс урадио за само седам дана. Припремио је нову програмску телевизијску шему са новим комплексним пројектима, спремио је нову генерацију генератора фотонских снопова, спремио нову позоришну сезону у Театру Одеон, снима неколико филмова и домаћу серију 'Наслеђе', пушта неколико нових портала, завршава пројекат Опен Пинк АИ за кориснике широм планете, али се и спрема за сајам наоружања 'Партнер' у Београду. Пинк Груп ће бити и домаћин стотинама гостију из иностранства у септембру који долазе на различите састанке из различитих категорија", навела је Милунка, па додала:

"Све ово не би успио без мене, јер све ово није лако ни набројати, а камо ли организовати и реализовати. Сљедеће недјеље када ћу се обратити новинарима скоро сви ови пројекти ће већ угледати свјетло дана , а ја ћу вас редовно обавјештавати о њиховим резултатима".

Подијели:

Тагови:

Жељко Митровић

pink

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Високо заразни вирус односи животе: Преминуле три особе

2 ч

0
Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

Хроника

Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

2 ч

0
Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

Фудбал

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

2 ч

0
Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

Кошарка

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

2 ч

0

Више из рубрике

Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

Сцена

Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

3 ч

0
Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

Сцена

Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

4 ч

0
Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

Сцена

Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

6 ч

0
Колико ће зарадити Мис универзума: Годишња плата 250.000 долара, луксузна путовања, од‌јећа, козметика

Сцена

Колико ће зарадити Мис универзума: Годишња плата 250.000 долара, луксузна путовања, од‌јећа, козметика

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner