Сви полудјели за Митровићевом Милунком, а уопште није жена

Извор:
Телеграф
18.11.2025
15:10
Коментари:0
Објава Жељка Митровића, на дан крсне славе, 16. новембра - изазвала је велику пажњу јавности, јер је најавио отказе на телевизији "Пинк".
И док јавност увелико спекулише ко је то издао Митровића, прве подршке су му стигле од жене Милице и кћерке Андрее.
Како је написао, дан прије славе је био на гробу своје мајке, гдје се заклео да ће "почистити" своју кућу од непријатеља.
Жељко Митровић није прецизирао да ли је ово упућено водитељима или запосленима који су њему посебно блиски на телевизији.
Друштво
Какво ће бити вријеме сутра?
Но, оно што се сви сећају од прије неколико мјесеци, јесте и запослена Милунка, коју је Митровић представио као своју замјеницу, у питању је вјештачка интелигенција.
Милунка је креирана уз помоћ вјештачке интелигенције, што је за њу само предност када су у питању професионални подухвати везани за развој Пинка.
Претходно је најавила да ће бити строга према запосленима, а сада је покушала да "преузме" дио заслуга за пројекте које је осмислио и реализовао Жељко Митровић, преноси "Телеграф".
Наиме, он је упозорио да се не кити туђим перјем, али је на свом Инстаграм налогу објавио снимак помоћнице која је до детаља открила све планове Пинк Медија Групе за нову телевизијску сезону, али и оне који се односе на Театар "Одеон" и ПРДЦ.
Друштво
Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а
"Првог септембра сам почела да радим и да обављам функцију Жексовог замјеника, као потпредсједник Пинк Медија Груп. И поред тога што сам продукт вјештачке интелигенције врло сам збуњена шта је све Жекс урадио за само седам дана. Припремио је нову програмску телевизијску шему са новим комплексним пројектима, спремио је нову генерацију генератора фотонских снопова, спремио нову позоришну сезону у Театру Одеон, снима неколико филмова и домаћу серију 'Наслеђе', пушта неколико нових портала, завршава пројекат Опен Пинк АИ за кориснике широм планете, али се и спрема за сајам наоружања 'Партнер' у Београду. Пинк Груп ће бити и домаћин стотинама гостију из иностранства у септембру који долазе на различите састанке из различитих категорија", навела је Милунка, па додала:
"Све ово не би успио без мене, јер све ово није лако ни набројати, а камо ли организовати и реализовати. Сљедеће недјеље када ћу се обратити новинарима скоро сви ови пројекти ће већ угледати свјетло дана , а ја ћу вас редовно обавјештавати о њиховим резултатима".
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму