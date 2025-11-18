18.11.2025
10:56
Коментари:0
Избор за Мис универзума, с традицијом дугом 70 година, окупља такмичарке из више од 90 земаља и сматра се најпрестижнијим такмичењем љепоте на свијету.
Овај догађај прати више од 500 милиона гледалаца годишње, а побједа на такмичењу представља улазницу у свијет славе и отвара врата бројним приликама.
Иако тачни износи за ову годину нису потврђени, Марца је прошле године писала како годишња плаћа Мис универзума износи 250.000 долара.
Заузврат, нова краљица љепоте ради пуно радно вријеме, а њен густи распоред испуњен је путовањима, хуманитарним догађајима и медијским иступима којима подиже свијест о важним друштвеним питањима.
Током своје једногодишње "владавине", побједница живи у луксузном стану, а организација покрива све њене трошкове - од хране и одјеће до превоза, који често укључује и путовања приватним авионом на догађаје широм свијета.
Уз то, добија и једногодишњу залиху козметичких производа, приступ врхунским стилистима те бројне поклоне спонзора.
Вриједност свега тога, заједно с годишњом платом, процјењује се на близу 450.000 долара.
Осим материјалних награда, титула Мис универзума доноси и глобалну славу те отвара врата каријери у свијету моде, глуме или друштвеног активизма.
Сцена
1 седм0
Занимљивости
1 год0
Свијет
2 год0
Сцена
5 год0
Сцена
51 мин0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму