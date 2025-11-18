Logo
Large banner

Колико ће зарадити Мис универзума: Годишња плата 250.000 долара, луксузна путовања, од‌јећа, козметика

18.11.2025

10:56

Коментари:

0
Колико ће зарадити Мис универзума: Годишња плата 250.000 долара, луксузна путовања, од‌јећа, козметика

Избор за Мис универзума, с традицијом дугом 70 година, окупља такмичарке из више од 90 земаља и сматра се најпрестижнијим такмичењем љепоте на свијету.

Овај догађај прати више од 500 милиона гледалаца годишње, а побједа на такмичењу представља улазницу у свијет славе и отвара врата бројним приликама.

Иако тачни износи за ову годину нису потврђени, Марца је прошле године писала како годишња плаћа Мис универзума износи 250.000 долара.

Заузврат, нова краљица љепоте ради пуно радно вријеме, а њен густи распоред испуњен је путовањима, хуманитарним догађајима и медијским иступима којима подиже свијест о важним друштвеним питањима.

Током своје једногодишње "владавине", побједница живи у луксузном стану, а организација покрива све њене трошкове - од хране и од‌јеће до превоза, који често укључује и путовања приватним авионом на догађаје широм свијета.

Уз то, добија и једногодишњу залиху козметичких производа, приступ врхунским стилистима те бројне поклоне спонзора.

Вриједност свега тога, заједно с годишњом платом, процјењује се на близу 450.000 долара.

Осим материјалних награда, титула Мис универзума доноси и глобалну славу те отвара врата каријери у свијету моде, глуме или друштвеног активизма.

Подијели:

Таг:

Mis univerzuma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Сцена

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

1 седм

0
Саудијка први пут на избору за Мис универзума

Занимљивости

Саудијка први пут на избору за Мис универзума

1 год

0
Mis Univerzum prekinuo veze sa indonežanskom franšizom zbog seksualnog zlostavljanja

Свијет

Mis Univerzum prekinuo veze sa indonežanskom franšizom zbog seksualnog zlostavljanja

2 год

0

Сцена

Nekadašnjoj Mis Univerzuma amputirana potkoljenica

5 год

0

Више из рубрике

Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

Сцена

Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

51 мин

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Нова драма! Ана Николић полупала Ралету пола куће, покупила ствари и отишла!

2 ч

0
Поднијета кривична пријава против Душице Гарабовић

Сцена

Поднијета кривична пријава против Душице Гарабовић

2 ч

0
Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

Сцена

Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner