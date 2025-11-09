Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Извор:
Курир
09.11.2025
09:23
Коментари:0
Вијест да ће Монголка Јелена Егорова представљати Србију на предстојећем такмичењу Мис Универзума 2025 подигла је велику прашину у јавности.
Јелена Егорова рођена је у региону Јакутија (Русија). Њени родитељи имају поријекло из региона Монголије – отац је татарског порекла, мајка јакутског.
Образовање јој је повезано са Московским државним универзитетом, гдје је, према изворима, дипломирала област крипто-економије. Пословно и каријерно се налазила у сфери моделинга и избора љепоте већ неко вријеме прије него што је постала предмет јавне пажње у Србији.
Према доступним подацима, Егорова је учествовала у међународним изборима љепоте под другим заставама – на примјер, представљала је Монголију на избору Miss Grand International. За 2025. годину објављена је као представница Србије на избору Miss Univerce 2025.
У оквиру своје комуникације, изјавила је: - Поносна сам што представљам Србију, земљу која ме је примила. Моје наслеђе повезује Европу и Азију и то видим као мост, а не као границу.
Њена кандидатура изазвала је значајне реакције јавности у Србији и региону — док је дио људи подржао идеју интернационалности, други су истакли да би представница требало да има чвршће везе са државом коју представља. Такође, организација која традиционално бира мисице за Србију изјавила је да она није дио њиховог избора, чиме је додатно отворена дебата о статусу и легитимности њеног наступа.
Јелена Егорова је модел и такмичарка из области избора љепоте, која својим ангажманом под заставом Србије покреће питања идентитета, националне припадности и правила у свијету модних/такмичарских формата.
Иако има међународно искуство и образовање у пољу које није строго везано за моду (криптоекономија), њена кандидатура носи са собом и бројне несугласице у домаћем контексту, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму