Logo
Large banner

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Извор:

Курир

09.11.2025

09:23

Коментари:

0
Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума
Фото: Printscreen Instagram

Вијест да ће Монголка Јелена Егорова представљати Србију на предстојећем такмичењу Мис Универзума 2025 подигла је велику прашину у јавности.

Ко је Јелена Егорова?

Јелена Егорова рођена је у региону Јакутија (Русија). Њени родитељи имају поријекло из региона Монголије – отац је татарског порекла, мајка јакутског.

Образовање јој је повезано са Московским државним универзитетом, гдје је, према изворима, дипломирала област крипто-економије. Пословно и каријерно се налазила у сфери моделинга и избора љепоте већ неко вријеме прије него што је постала предмет јавне пажње у Србији.

Каријера и избори љепоте

Према доступним подацима, Егорова је учествовала у међународним изборима љепоте под другим заставама – на примјер, представљала је Монголију на избору Miss Grand International. За 2025. годину објављена је као представница Србије на избору Miss Univerce 2025.

У оквиру своје комуникације, изјавила је: - Поносна сам што представљам Србију, земљу која ме је примила. Моје наслеђе повезује Европу и Азију и то видим као мост, а не као границу.

Реакције и полемике

Њена кандидатура изазвала је значајне реакције јавности у Србији и региону — док је дио људи подржао идеју интернационалности, други су истакли да би представница требало да има чвршће везе са државом коју представља. Такође, организација која традиционално бира мисице за Србију изјавила је да она није дио њиховог избора, чиме је додатно отворена дебата о статусу и легитимности њеног наступа.

Јелена Егорова је модел и такмичарка из области избора љепоте, која својим ангажманом под заставом Србије покреће питања идентитета, националне припадности и правила у свијету модних/такмичарских формата.

Иако има међународно искуство и образовање у пољу које није строго везано за моду (криптоекономија), њена кандидатура носи са собом и бројне несугласице у домаћем контексту, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

Mis univerzuma

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ruža cvijet

Сцена

Чувени водитељ преминуо од рака плућа

15 ч

0
Северина

Сцена

Огласила се Северина након што се замало насадила на нос

18 ч

0
Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Сцена

Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

18 ч

0
Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Сцена

Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner