Поништене Трампове царине

Извор:
Б92
20.02.2026
16:46
Коментари:0
Врховни суд САД у Вашингтону донио је данас одлуку којом поништава широки спектар глобалних царина које је увео предсједник Доналд Трамп.
Суд је пресудио са шест гласова за и три против да је Трамп прекорачио овлашћења када је користио закон из 1977. године о савезној ванредној ситуацији (ИЕЕПА) за увођење реципрочних тарифа широм свијета.
Одлука се односи и на циљане увозне порезе које администрација оправдава борбом против трговине фентанилом, преноси Блумберг.
Друштво
Зашто тло у Херцеговини не мирује? Сеизмички рој открива дубоку напетост под нашим ногама
Трамп је тврдио да је национална ванредна ситуација настала због великог трговинског дефицита и увоза фентанила и других дрога, што је, према његовим ријечима, оправдавало примјену ИЕЕПА закона.
Према процјенама Пен-Вортон модела, приход од ових тарифа достигао је више од 175 милијарди долара, а након пресуде очекује се да ће тај новац бити враћен, преноси Ројтерс.
Трамп је постао први амерички лидер који је искористио ИЕЕПА за увођење тарифа, што је изазвало значајне сукобе са савезницима и повећало глобалну економску несигурност.
Друштво
Сахрањена Љиљана Зелен Караџић
Његова администрација сада истражује друге правне путеве да задржи дио царина, укључујући одредбе које омогућавају увођење царина због пријетњи националној безбједности или као одговор на непоштену трговинску праксу партнера.
Ниједна од ових опција не пружа исту флексибилност и опсег дјеловања као ИЕЕПА, чиме је ефективност претходног режима царина озбиљно ограничена.
Пресуда Врховног суда потврђује да је Конгрес, а не предсједник, законодавно тијело које има овлашћење да одређује царине и порезе.
Свијет
Још једна нагодба у случају Епстин: Непризнавање кривице вриједно 35 милиона долара
Одлука има далекосежне посљедице за америчку трговинску политику и глобалну економију, али и за стратегију преговарања Сјединеним Америчким Државама са међународним партнерима, који су се у претходном периоду брзо прилагођавали Трамповим тарифним мерама и тражили споразуме како би избјегли финансијски губитак.
Очекује се да ће ова пресуда имати широке импликације на америчке трговинске споразуме и политике, али и на глобална тржишта, преносе амерички медији.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч1
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
28
18
24
18
19
18
06
18
02
Тренутно на програму