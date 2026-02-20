Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

Извор:
Танјуг
20.02.2026
15:20

Према анкети куће ЈојГов, 82 одсто Британаца сматра да бивши принц Ендрју треба да буде уклоњен у реду за круну након хапшења које је уздрмало свјетску јавност.
Велика већина Британаца сматра да би Ендрју Маунтбатен-Виндзор требало да буде уклоњен из реда за наслеђивање престола Уједињеног Краљевства, након што је против њега отворена истрага због сумњи за злоупотребу вршења јавне функције.
Наиме, 82 одсто Британаца сматра да Ендрју треба да буде уклоњен, њих шест одсто се противи томе, а 12 одсто њих се није изјаснило, преноси Скај њуз.
Маунтбатен-Виндзор је осми у реду за престо, иза принца Вилијама, његово троје дјеце, и принца Харија и његово двоје дјеце.
Упркос томе што му је брат краљ Чарлс lll прошле године одузео краљевске титуле, Ендрју је остао у реду за насљеђивање, зато што избацивање њега из реда захтијева промјену закона путем парламентарног акта.
Маунтбатен-Виндзор ухапшен је јуче, а британски краљ Чарлс lll, који због хапшења није прекинуо своје свакодневне активности, рекао је да је са "најдубљом забринутошћу" примио вијест о хапшењу свог брата и поручио да "закон мора да иде својим током" и да надлежни органи имају пуну подршку и сарадњу краљевске породице Велике Британије.
Изјаву краља Чарлса подржали су принц и принцеза од Велса Вилијем и његова супруга Кејт. Маунтбатен-Виндзор је пуштен из притвора након готово 12-часовног испитивања у полицијској станици у Норфолку. Из полиције је саопштено да је он пуштен на слободу, али да је и даље у току истрага која се против њега води због сумњи за злоупотребу вршења јавне функције.
