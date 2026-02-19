Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

Извор:
Док је читава Британија очекивала вијести о прослави његовог 66. рођендана, јутрошња полицијска „сајла“ на имању Sandringham претворила је живот бившег принца Ендруа Маунтбатен-Виндзора у најгору ноћну мору.
Први пут након 400 година, члан уже краљевске породице завршио је у ћелији.
Британија је данас, 19. фебруара, у шоку. У акцији која је подсјећала на хапшења шефова нарко-картела, полиција је у осам сати упала на имање Wood Фарм и привела брата краља Чарлса. Иако је годинама вјешто избјегавао лисице, Ендруа овај пут нису коштали само сексуални скандали, већ оптужба за издају државних интереса.
Операција "Sandringham": Рођендански поклон у лисицама
Тишину елитног имања у Норфолку прекинула је колона од шест неозначених аутомобила. Осам полицајаца у цивилу, опремљених службеним лаптопима, ушло је у резиденцију на Ендруов 66. рођендан. Према тврдњама свједока, акција је била брза и хируршки прецизна.
Свијет
Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа
Бивши принц, који је прошле године остао без свих титула и постао обични грађанин, сада се налази у полицијској станици. Како преносе британски медији, он дијели судбину сваког другог осумњиченика: борави у ћелији са само креветом и тоалетом, без икаквог посебног третмана или краљевског протокола.
Кључни доказ који је срушио Ендруа крије се у три милиона страница новооткривених „Епстин досијеа“. Оптужба за „злоупотребу јавне функције“ (мисцондуцт ин public office) темељи се на застрашујућим подацима:
Војне тајне: На сам Бадњи дан 2010. године, Ендру је Џефрију Епстину наводно прослиједио повјерљиви документ о реконструкцији Хелманд провинције у Афганистану.
#NationAt5 | Ex-UK Prince Andrew Windsor arrested on his 66th birthday over links to Jeffrey #Epstein— News18 (@CNNnews18) February 19, 2026
Police raided his Sandringham estate, citing "misconduct in public office". @sanjaysuri88 @poonam_burde with more details pic.twitter.com/XVZnnQR0fb
Експресно просљеђивање: Документи показују да је Ендру строго повјерљиве извјештаје о посјетама Сингапуру и Хонг Конгу слао Епстину само пет минута након што би их добио од својих савјетника.
Трговински изасланик или доушник: Истражитељи сумњају да је Ендру користио своју функцију британског трговинског изасланика како би педофилу и финансијеру давао информације које су могле утјецати на глобалне инвестиције.
Затворска казна: За ово кривично дјело у Великој Британији предвиђена је максимална казна доживотног затвора.
Посљедњи пут када је високи члан краљевске породице био ухапшен то се догодило давне 1647. године, када је ухапшен краљ Чарлс И током грађанског рата. Од тада до данас, монархија је била недодирљива – све до јутрос.
Док се његова сестра, принцеза Ана, раније суочавала са казнама због својих паса, Ендру је први који је искусио „шкрипање“ затворских врата.
Краљ Чарлс III и принц Вилијам нису губили вријеме. Бакингемска палата је издала саопштење у којем наводе да су „дубоко забринути“ и да „стоје на располагању полицији“. Јасна је то порука да је Ендру препуштен сам себи. Премијер Кир Стармер био је још оштрији:
„У нашем систему нико није изнад закона. Тај принцип се мора примјењивати на све, без изузетка.“
Полиција има законско право да га задржи до 96 сати уз одобрење суда.
Истражитељи тренутно чешљају његове лаптопе и фолдере изнесене са имања у Берксхиреу и Норфолку.
