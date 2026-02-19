Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

Извор:
Телеграф
19.02.2026
13:07
Краљ Чарлс огласио се након хапшења принца Ендруа.
Он је послао саопштење у ком наводи:
"Са најдубљом забринутошћу сам примио вијести о Ендруу Маунтбатену-Виндзору и сумњи на злоупотребу јавне функције.
Оно што сада слиједи је потпун, праведан и правилан процес којим ће се ово питање истражити на одговарајући начин и од стране надлежних органа.
У томе, као што сам већ рекао, имају нашу пуну и искрену подршку и сарадњу.
Дозволите ми да јасно кажем: закон мора да иде својим током.
Док се овај процес наставља, не би било исправно да даље коментаришем ову ствар.
У међувремену, моја породица и ја ћемо наставити да обављамо своју дужност и служимо вама свима. Чарлс Р."
