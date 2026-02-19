Logo
Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

Извор:

Телеграф

19.02.2026

13:07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа
Фото: Tanjug/AP/Temilade Adelaja

Краљ Чарлс огласио се након хапшења принца Ендруа.

Он је послао саопштење у ком наводи:

"Са најдубљом забринутошћу сам примио вијести о Ендруу Маунтбатену-Виндзору и сумњи на злоупотребу јавне функције.

Ненад Стевандић и Сара Ети Кастелани

Република Српска

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

Оно што сада слиједи је потпун, праведан и правилан процес којим ће се ово питање истражити на одговарајући начин и од стране надлежних органа.

У томе, као што сам већ рекао, имају нашу пуну и искрену подршку и сарадњу.

Дозволите ми да јасно кажем: закон мора да иде својим током.

Док се овај процес наставља, не би било исправно да даље коментаришем ову ствар.

Злостављање

Хроника

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

У међувремену, моја породица и ја ћемо наставити да обављамо своју дужност и служимо вама свима. Чарлс Р."

Краљ Чарлс III

princ Endru

