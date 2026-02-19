Logo
Large banner

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Извор:

Информер

19.02.2026

12:56

Коментари:

0
Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну
Фото: Unsplash

Никшићанин (62) осуђен је јуче у Вишем суду у Подгорици на максималну затворску казну од 20 година због силовања деветогодишње д‌јевојчице 2018. године.

Како се наводи у пресуди, оптужени је оглашен кривим за кривично дјело силовање и осуђен на максималну казну предвиђену за овај облик дјела – 20 година затвора.

"У казну му се урачунава вријеме проведено у притвору од 20. марта 2024. године", наведено је у пресуди, преноси Побједа.

Образлажући одлуку, суд је истакао да је исказ оштећене, дат током судског поступка, прихваћен као јасан, детаљан и увјерљив, те да је поткрепљен другим доказима.

Према утврђеном чињеничном стању, оптужени је у прољеће 2018. године, у мјесту гдје живи, употребом силе принудио тада дјевојчицу (која је имала 9 година) на обљубу.

Суд је утврдио да је оптужени, у просторији у приземљу куће гдје је држао сточну храну, дјевојчицу ухватио за руку, оборио на вреће са храном, скинуо јој одјећу и извршио обљубу, упркос њеном опирању.

Исказ дјевојчице потврђен је свједочењем њене мајке, која је навела да је за злочин сазнала тек након љекарског прегледа, када јој је кћерка открила да ју је „њихов комшија“ силовао неколико година раније.

Мајка је пред судом казала да су са оптуженим годинама били у добрим комшијским односима и да су се међусобно помагали, те да није било неуобичајено да дјецу пошаљу код њега да позајме неки предмет.

Међутим, временом је приметила промјене у понашању кћерке која је избјегавала је да се поздрави са оптуженим и невољно је прихватала слаткише које би јој слао.

Хотел соба

Свијет

Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Навела је и да је оптужени последњих година знао да долази када би дјевојчица остајала сама код куће. Међутим, дјевојчица се закључавала и није га пуштала у кућу.

Након што јој је кћерка испричала шта се догодило, мајка је ступила у комуникацију са оптуженим путем порука, покушавајући да извуче признање прије пријаве полицији. Према оцјени суда, поруке пронађене претресом њеног телефона потврђују њен исказ и садрже елементе индиректног признања.

Из преписке произлази да мајка тражи објашњење и прети пријавом, док оптужени не негира наводе, већ инсистира на личном сусрету.

У једној поруци наводи: „Ја сам твој роб, све ћу да учиним, помоћу ти, па нека кошта“, на шта му мајка одговара: „Може ли се платити живот и будућност дјетета?“

Оптужени потом поручује да се живот и будућност не могу платити, али да може помоћи – „а отамо не могу“, што је суд протумачио као алузију на евентуални одлазак у затвор.

Суд је закључио да оптужени ниједном поруком није оспорио тешке оптужбе нити реаговао негирањем или огорчењем, већ је изражавао спремност да „помогне“ и сноси посљедице.

Такво држање, према образложењу пресуде, представља индиректно признање кривичног дјела, преноси Информер.

Подијели:

Тагови :

silovanje djece

пресуда

pedofil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Киша у Српској није престала 28 дана

16 мин

0
Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

Свијет

Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент

16 мин

0
Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Бања Лука

Метеоролози упозорили: Вјетар већ прави проблеме у Бањалуци

26 мин

0
Ова 2 знака у март улазе без иједног неплаћеног рачуна

Занимљивости

Ова 2 знака у март улазе без иједног неплаћеног рачуна

25 мин

0

Више из рубрике

У току велика полицијска акција ”Вирус”, заплијењено седам килограма дроге

Хроника

У току велика полицијска акција ”Вирус”, заплијењено седам килограма дроге

56 мин

0
Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара

Хроника

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара

1 ч

0
Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Хроника

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

1 ч

0
На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

Хроника

На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

10

Детаљи пада "осрамоћеног принца": Ендру ухапшен на свој рођендан

13

07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа

13

05

Отворен објекат за верификацију деактивираног ватреног оружја

13

03

Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

12

56

Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner