Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Извор:
Информер
19.02.2026
12:56
Коментари:0
Никшићанин (62) осуђен је јуче у Вишем суду у Подгорици на максималну затворску казну од 20 година због силовања деветогодишње дјевојчице 2018. године.
Како се наводи у пресуди, оптужени је оглашен кривим за кривично дјело силовање и осуђен на максималну казну предвиђену за овај облик дјела – 20 година затвора.
"У казну му се урачунава вријеме проведено у притвору од 20. марта 2024. године", наведено је у пресуди, преноси Побједа.
Образлажући одлуку, суд је истакао да је исказ оштећене, дат током судског поступка, прихваћен као јасан, детаљан и увјерљив, те да је поткрепљен другим доказима.
Према утврђеном чињеничном стању, оптужени је у прољеће 2018. године, у мјесту гдје живи, употребом силе принудио тада дјевојчицу (која је имала 9 година) на обљубу.
Суд је утврдио да је оптужени, у просторији у приземљу куће гдје је држао сточну храну, дјевојчицу ухватио за руку, оборио на вреће са храном, скинуо јој одјећу и извршио обљубу, упркос њеном опирању.
Исказ дјевојчице потврђен је свједочењем њене мајке, која је навела да је за злочин сазнала тек након љекарског прегледа, када јој је кћерка открила да ју је „њихов комшија“ силовао неколико година раније.
Мајка је пред судом казала да су са оптуженим годинама били у добрим комшијским односима и да су се међусобно помагали, те да није било неуобичајено да дјецу пошаљу код њега да позајме неки предмет.
Међутим, временом је приметила промјене у понашању кћерке која је избјегавала је да се поздрави са оптуженим и невољно је прихватала слаткише које би јој слао.
Свијет
Ухапшен хакер који је резервисао смјештај у луксузним хотелима за један цент
Навела је и да је оптужени последњих година знао да долази када би дјевојчица остајала сама код куће. Међутим, дјевојчица се закључавала и није га пуштала у кућу.
Након што јој је кћерка испричала шта се догодило, мајка је ступила у комуникацију са оптуженим путем порука, покушавајући да извуче признање прије пријаве полицији. Према оцјени суда, поруке пронађене претресом њеног телефона потврђују њен исказ и садрже елементе индиректног признања.
Из преписке произлази да мајка тражи објашњење и прети пријавом, док оптужени не негира наводе, већ инсистира на личном сусрету.
У једној поруци наводи: „Ја сам твој роб, све ћу да учиним, помоћу ти, па нека кошта“, на шта му мајка одговара: „Може ли се платити живот и будућност дјетета?“
Оптужени потом поручује да се живот и будућност не могу платити, али да може помоћи – „а отамо не могу“, што је суд протумачио као алузију на евентуални одлазак у затвор.
Суд је закључио да оптужени ниједном поруком није оспорио тешке оптужбе нити реаговао негирањем или огорчењем, већ је изражавао спремност да „помогне“ и сноси посљедице.
Такво држање, према образложењу пресуде, представља индиректно признање кривичног дјела, преноси Информер.
